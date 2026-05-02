Hong Kong đăng cai AFF Cup, “trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường” 02/05/2026 12:36

Những thông đầy bất ngờ và thú vị xung quanh câu chuyện Hong Kong đăng cai AFF Cup nhưng vẫn chưa có gì chính thức.

Thực ra thông tin này là đáng xem xét vì có thể đạt độ chính xác cao, vì sao?

AFF Cup 2026 này là phiên bản mới của FIFA có tên đầy đủ ASEAN FIFA Cup.

Những ngày qua, cả gia đình bóng đá thế giới đang hội tụ về Vancouver, Canada để tham dự Đại hội 76 FIFA, và AFC cũng tiến hành đại hội tại đó để giảm chi phí đi lại. Và tất nhiên trong gia đình bóng đá châu Á có đầy đủ gia đình Đông Nam Á nên tiến hành bàn thảo luôn khi có sự hiện diện của chủ giải FIFA.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong cho biết LĐBĐ Hong Kong muốn đăng cai giải hạng 2 AFF Cup 2026 của FIFA.

FIFA thiện chí và giúp đỡ bóng đá “vùng trũng” Đông Nam Á để vươn lên bắt nhịp với châu lục và thế giới. Và cũng tại đó, đã diễn những buổi thảo luận tìm ra cách và cơ cấu, nhất là thành phần các đội tham dự giải AFF Cup phiên bản của FIFA.

Theo nhiều nguồn tin, ASEAN FIFA Cup lần thứ nhất diễn ra vào tháng 9 và 10 năm 2026 với tuyển Indonesia sẽ đăng cai . ASEAN FIFA Cup có hai sân chơi gồm những đội mạnh như Indonesia, Việt Nam,Thái Lan, Malaysia, Singapore... Còn đấu trường thứ hai gồm những đội yếu như Brunei, Myanmar, Lào Campuchia, Đông Timor cùng việc mở rộng cho những đội tuyển không mạnh khác ngoài khu vực. Và đấy chính là giải AFF Cup hạng hai mà Kong Hong muốn đăng cai.

Nó cũng rất phù hợp phương châm của FIFA từ những năm qua đã tiến hành giải FIFA Serie cho những đội tuyển yếu không có sân chơi giải ở lịch tập trung FIFA.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng lý luận: "Cũng giống như giải vô địch Đông Á, nơi hội tụ những đội quá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, những quốc gia và vùng lãnh thổ như Hong Kong, Đài Loan, Mông Cổ,... không có cửa nên LĐBĐ Đông Á tổ chức giải hạng nhì dành cho những đội yếu Đông Á kể trên và Hong Kong từng chủ nhà và vô địch vào năm 2024. Hiện nay, Hong Kong muốn đăng cai giải AFF Cup 2026 hạng hai của phiên bản FIFA".

Cách triển khai giải đấu AFF Cup phiên bản FIFA như thế này được cho là ổn và rút ngắn thời gian đúng lịch FIFA Days mỗi đợt tập trung kéo dài nhất là 10 ngày.

Trong khi đó, AFF Cup truyền thống năm 2026 này có tên ASEAN Hyundai Cup hội tụ đủ 11 đội tuyển Đông Nam Á và thể thức thi đấu như những năm qua.