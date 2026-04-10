Indonesia ‘át vía’ tuyển Việt Nam trước bán kết AFF Cup 10/04/2026 11:56

(PLO)- Trận bán kết Futsal AFF Cup diễn ra vào chiều 10-4 đang nóng lên từng giờ khi đội tuyển futsal Indonesia chạm trán Việt Nam, một cặp đấu duyên nợ nhưng đầy biến động trong những năm gần đây.

Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Indonesia đang có tâm lý cực kỳ hưng phấn khi sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng mỗi khi gặp Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Cụ thể, trong ba lần đối đầu gần nhất ở Futsal AFF Cup, đại diện xứ vạn đảo chưa từng nếm mùi thất bại. Họ giành hai chiến thắng và có thêm một trận hòa, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với giai đoạn trước.

Futsal Indonesia có bước tiến rõ rệt. Ảnh: TNST.

Đáng chú ý nhất là tại giải đấu năm 2024, Indonesia đã đánh bại Việt Nam 2-0 trong trận chung kết để lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Những cái tên như Muhammad Syaifullah hay Rizki Xavier đã trở thành nỗi ám ảnh với hàng thủ Việt Nam ở trận đấu đó.

Xa hơn, tại giải năm 2019, hai đội từng hòa nhau không bàn thắng ở vòng bảng trong một thế trận giằng co. Còn ở năm 2018, Indonesia vượt qua Việt Nam 3-1 trong trận tranh hạng ba, tiếp tục khẳng định sự khó chịu mỗi khi đối đầu.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam hy vọng thắng đối thủ khó chịu ở bán kết AFF Cup như đã từng tại SEA Games 33. Ảnh: TNST.

Bước vào giải năm nay, Indonesia thể hiện phong độ hủy diệt khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, giành trọn 9 điểm và đứng đầu bảng B. Trong khi đó, Việt Nam đi tiếp với vị trí nhì bảng A sau khi để thua Thái Lan 2-4 ở lượt trận quyết định.

Sự tự tin của Indonesia là có cơ sở, nhưng Việt Nam chắc chắn không dễ bị khuất phục. Khi mọi áp lực dồn về một trận đấu sinh tử, chỉ một khoảnh khắc sai lầm cũng có thể định đoạt tất cả. Trận bán kết lúc 17 giờ, ngày 10-4 là màn so tài căng thẳng, nơi lịch sử có thể lặp lại… hoặc bị viết lại hoàn toàn.