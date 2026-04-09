Trước vòng tứ kết U-20 nữ châu Á: Khi U-20 Việt Nam “lết” vào tứ kết gặp Nhật Bản 09/04/2026 12:18

Tối 8-4, vòng chung kết (VCK) giải U-20 nữ châu Á đã xác định bốn cặp đấu tứ kết. Theo đó, U-20 Việt Nam đã vô cùng may mắn góp mặt ở tứ kết với tấm vé vớt thứ nhì sau Uzbekistan.

Tại vòng tứ kết, Việt Nam chạm trán Nhật Bản, ứng viên cho ngôi vô địch. Cần biết thêm ở giải này có nhiều ứng viên nặng ký, trong đó gồm có Úc, và đặc biệt U-20 Triều Tiên, với thế hệ 2 năm trước vô địch vô địch World Cup U-17 tại Cộng hòa Dominica.

Việt Nam thắng Bangladesh 1-0 vào tứ kết với vé vớt. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, giới chuyên môn nói thầy trò HLV Masahiko Okiyama của đội trẻ Việt Nam “lết” vào tứ kết là vì hai trận đầu thua Trung Quốc 0-3, Thái Lan 1-4 rồi vất vả thắng Bangladesh 1-0 để giành tấm vé vớt.

Suất đi tiếp của các cô gái trẻ Việt Nam cũng nhờ những yếu tố may mắn khách quan khi Ấn Độ được đánh giá thấp hơn Đài Loan nhưng đã đánh bại họ 3-1, góp phần đẩy Việt Nam vào vòng trong.

U-20 Nhật Bản trong trận đánh bại Úc 5-2 để nhất bảng C vào tứ kết gặp Việt Nam. Ảnh: AFC.

Trận tứ kết sẽ rất khó cho U-20 Việt Nam khi đối thủ Nhật Bản quá mạnh, với thể hình, cơ bắp cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt 3 trận vòng bảng, U-20 Nhật Bản san bằng tất cả khi thắng Đài Loan 2-0, Ấn Độ 6-0 và đánh bại Úc đến 5-2. Nhớ cách đây hơn nửa tháng trên đất Úc, đàn chị U-20 Nhật Bản là đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch châu Á lần thứ ba khi chung kết đánh bại Úc 1-0.

Phía bên kia, vấn đề của Việt Nam là tận dụng cơ hội rất kém. Trong trận thắng Bangladesh 1-0, nếu dứt điểm tốt thì đội trẻ Việt Nam ghi đến 4 bàn chứ không phải vất vả thắng nhẹ 1-0. Bây giờ, Việt Nam chạm trán Nhật Bản sẽ không có cơ hội nhiều vì đội bạn ở đẳng cấp thế giới, không phải như Bangladesh.

Mặt khác, trận tứ kết diễn ra lúc 16 giờ, Đông Nam Á đang nắng nóng ngột ngạt, cơ địa của các cô gái trẻ Việt Nam lại không bằng Nhật Bản nên đó cũng là "đối thủ" không hề dễ chịu.

Thầy trò HLV Masahiko Okiyama hãy coi trận tứ kết là một cơ hội tốt để rèn giũa thực chiến trước đối thủ mạnh sẽ học hỏi được nhiều điều và quan trọng “biết mình là ai”.

Lịch thi đấu tứ kết:

Ngày 11-4: Việt Nam- Nhật Bản (16 giờ), Trung Quốc - Uzbekistan (20 giờ),

Ngày 12-4: Triều Tiên - Úc (16 giờ), Thái Lan - Hàn Quốc (20 giờ).