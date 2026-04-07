VCK U-20 nữ châu Á: Thùy Linh đưa U-20 Việt Nam vào thế chờ và 60% hy vọng vào tứ kết 07/04/2026 22:41

(PLO)- U-20 Việt Nam có trận thắng vất vả trước Bangladesh và hồi hộp chờ lượt cuối bảng B và C...

U-20 Việt Nam thắng Bangladesh 1-0, và đội trẻ Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba với khoảng 60% cơ hội vào tứ kết.

Bàn thắng quý hơn vàng của Nguyễn Thị Thùy Linh ở phút 49, nuôi hy vọng đi tiếp cho Việt Nam. Bàn thắng xuất phát từ pha đá phạt từ giữa sân của Nguyễn Thị Hương. Bóng bay bổng sâu xuống trước mặt cầu môn Bangladesh, thủ môn Akter bật cao bắt bóng nhưng bị hỏng.

Các cô gái trẻ Việt Nam nỗ lực tột độ và thắng Bangladesh 1-0. Ảnh: AFC

Thùy Linh có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới trống. Pha ghi bàn quá dễ.

Bàn thắng duy nhất trận đấu giúp đội trẻ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 bảng A với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng/bại -5 (2/7).

Lượt cuối Uzbekistan - Jordan (20 giờ ngày 8-4) có kết quả không quá cách biệt, Việt Nam sẽ hy vọng.

Phút 86, Thùy Linh đứng cận thành lại đánh đầu chệch cột. Rất tiếc Thùy Linh không hoàn thành cú đúp để tăng hy vọng đi tiếp.

Tương tự cặp đấu Đài Loan - Ấn Độ (16 giờ ngày 8-4) tỉ số không quá đậm thì Việt Nam có vé vớt.

Như vậy, Việt Nam ở vị trí thứ 3 bảng A khi có 3 điểm cùng hiệu số -5 chờ lượt cuối bảng B và C chiều và tối ngày 8-4 để cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé vớt vào tứ kết dành cho những đội xếp thứ 3 mỗi bảng.

Nhìn vào thứ tự bảng B và C trước lượt trận cuối cùng thì cơ hội vào tứ kết của U-20 Việt Nam khoảng chừng 60%. Nếu kết quả những cặp đấu của các đội chót bảng B và C không có cách biệt quá lớn thì đội trẻ Việt Nam vào tứ kết.