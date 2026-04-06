VCK U-20 châu Á nữ: Bất ngờ U-20 Việt Nam sáng lên tia hy vọng 06/04/2026 12:06

Cả 3 bảng đấu của VCK U-20 châu Á nữ đang diễn ra tại Thái Lan đều có kết quả khá tương đồng. Hai đội mỗi bảng đều toàn thắng, hai đội phía sau toàn thua. Chính điều này đã làm cho U-20 Việt Nam sáng lại tia hy vọng vào tứ kết với suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc ở vòng bảng.

Bảng A: Trung Quốc (6 điểm, hiệu số 5/0), Thái Lan (6 điểm, 7/3),Bangladesh (0 điểm 2/5), Việt Nam (0 điểm 1/7).

Bảng B: Triều Tiên(6 điểm, 14/0), Hàn Quốc (6 điểm, 4/1), Uzbekistan (0 điểm, 0/8), Jordan (0 điểm, 1/10).

Bảng C: Úc (6 điểm, 10/0), Nhật Bản (6 điểm, 8/0), Đài Loan (0 điểm, 0/7), Ấn Độ (0 điểm, 0/11).

U-20 Việt Nam (trắng) trong trận thua Trung Quốc 0-3. Ảnh: AFC

Trong mỗi bảng nếu các đội đồng điểm nhau thì tính đối đầu trước. Và như thế, U-20 Việt Nam cần đánh bại Bangladesh và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Những năm qua, bóng đá nữ Bangladesh phát triển mạnh, đội tuyển nữ của họ góp mặt ở Asian Cup 2026.

Tại giải U-20 nữ châu Á lần này, U-20 chủ nhà Thái Lan đánh bại Việt Nam 4-1, nhưng Thái Lan vô cùng khó khăn đánh bại được Bangladesh 3-2. Các cầu thủ nữ Bangladesh rất khỏe.

... Ba ngày sau đội trẻ Việt Nam lại thua đậm Thái Lan 1-4. Ảnh:AFC

Sau trận thua Trung Quốc 0-3, HLV Masahiko Okiyama của U-20 Việt Nam hứa dồn toàn bộ sức lực đánh bại Thái Lan, nhưng rồi cũng thua thảm 1-4, sau đó chiến lược gia Nhật lại hứa “phải đánh bại Bangladesh”. Với tình hình thứ tự ba bảng đấu như trên, nên hầu như thầy trò HLV Masahiko Okiyama vẫn còn trọn quyền tự quyết nếu nỗ lực thắng Bangladesh và thắng đậm để về thứ ba bảng A cùng hiệu số phụ cải thiện so với hiện nay là -6 (1/7).

Bangladesh (xanh) rất thách thức cho Việt Nam bởi họ rất khỏe. Ảnh: AFC

Đã đến lúc HLV Masahiko Okiyama phải thể hiện khả năng của mình, bởi nếu nữ U-20 Việt Nam như trắng tay trước Bangladesh phải rời giải sau 3 trận vòng bảng thì quá tệ.

Hy vọng, các cô gái trẻ Việt Nam trong thế dựa tường đánh bại Bangladesh với một tỉ số đậm để đánh chiếm 1 trong 2 suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Lượt trận cuối bảng A diễn ra cùng lúc 20 giờ ngày 7-3: Việt Nam - Bangladesh (sân Nonthaburi), Trung Quốc - Thái Lan (sân Thammasat)