VCK Fusal Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng thắng là đi tiếp 29/01/2026 11:42

(PLO)-Tuyển Việt Nam và Thái Lan hạ gục Lebanon và Kuwait sẽ cùng dắt tay vào tứ kết Futsal Asian Cup 2026 đang diễn ra ở Indonesia.

Ra quân lượt trận đầu bảng B vòng chung kết Futsal châu Á, hai đại diện Đông Nam Á tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng thắng. Chiều 29-1, Việt Nam gặp Lebanon còn Thái Lan gặp Kuwait.

Ở lượt trận đầu, Thái Lan đánh bại Lebanon 2-0, còn Việt Nam thắng Kuwait 5-4.

Lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra chiều 29-1: Việt Nam-Lebanon (13 giờ),Thái Lan- Kuwait (17 giờ). Cả hai đại diện Tây Á sau trận đầu trắng tay sẽ thể hiện hơn 200% sức lực để tìm chiến thắng nhằm tiếp tục nuôi hy vọng tranh vé đi tứ kết. Tuy nhiên thời điểm hiện nay, hai đại diện Đông Nam Á vẫn được đánh giá cao hơn.

Tuyển Futsal Việt Nam ngược dòng đánh bại Kuwait 5-4 ở lượt trận đầu bảng B. Ảnh:AFC

Với Lebanon, một đội bóng có phong độ thất thường ở từng giải đấu, vài năm trở lại đây, đội này không hay. Lần chạm trán gần nhất, tuyển Futsal Việt Nam từng đánh bại Lebanon 4-0 ở vòng loại giải này hồi tháng 9-2025 ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Thái Lan cũng thắng nhẹ Lebanon 2-0. Ảnh:AFC

Cuộc tái đấu sau 4 tháng này khả năng Futsal Việt Nam sẽ lại đánh bại Lebanon để có hai trận toàn thắng.

Nếu như Việt Nam thắng Lebanon, và sau đó Thái Lan cũng “kết liễu” Kuwait thì lúc cả hai sẽ dắt tay nhau vào tứ kết. Lượt trận cuối vào ngày 31-1 Thái Lan chạm trán Việt Nam sẽ chỉ để phân định ngôi nhất, nhì bảng B.

Dự đoán Việt Nam sẽ thắng Lebanon 3 bàn cách biệt, còn Thái Lan thắng Kuwait 4-1.

Chủ nhà Indonesia hủy diệt Hàn Quốc 5-0 ở bảng A. Ảnh:Bola

+ Điểm qua các bảng đấu khác:

Bảng A: Indonesia ra quân trận đầu thắng Hàn Quốc 5-0, Iraq thắng Kyrgyzstan 4-2.

Bảng C: Nhật Bản thắng Úc 6-2, còn Uzbekistan hòa không bàn thắng với Tajikistan. Futsal Uzbekistan tuột dốc rất khó hiểu vài năm trở lại đây. Họ văng khỏi tốp 3 châu Á trong hơn 1 năm qua.

Bảng D: Ông anh cả futsal châu Á Iran thắng Malaysia 4-1, còn Afghanistan đánh bại Saudi Arabia 3-0.