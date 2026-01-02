Kỳ lạ futsal Việt Nam 02/01/2026 12:52

(PLO)-Futsal về thứ tư SEA Games 33, nhưng tuyển Futsal Việt Nam lại nhảy vọt 6 bậc vào tốp 20 thế giới và tốp 4 châu Á.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất, futsal nam Việt Nam lại có bước nhảy vọt lên hạng 20 thế giới từ hạng 26 ở tháng trước. Hai tháng liên tiếp tạo nên hai cột mốc - kỳ lạ futsal Việt Nam.

Trong tốp 4 châu Á, Uzbekistan cũng bị đánh bật ra và có xáo trộn. Iran vẫn đứng đầu châu Á, thứ nhì thường là Nhật Bản, nay thuộc về Thái Lan, còn đội thường đứng hạng 3 châu Á Uzbekistan bật khỏi tốp 4. Hai vị trí ba và tư lần lượt là Nhật Bản và Việt Nam.

SEA Games 33, futsal Việt Nam thua sát nút Thái Lan 1-2 nhưng thua Malaysia 2-4 ở trận đầu. Ảnh:CTP

Tại SEA Games 33 vừa qua, futsal Việt Nam (nam) chỉ về thứ hạng tư. Điều này trông có vẻ sốc nhưng nếu theo dõi lâu dài futsal Việt Nam thì không sốc.

Sốc ở chỗ, futsal Việt Nam tham dự World Cup chỉ đứng sau Thái Lan, Việt Nam từng hai lần dự World Cup đều vào vòng 16 đội, Indonesia, Malaysia và Myanmar chưa bao giờ được góp mặt ở World Cup. Thế nhưng khi về Đông Nam Á, futsal Việt Nam luôn gặp khó khăn với các đối thủ khu vực.

HLV Rakphol Sainetngam dẫn Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-2 ở lượt trận đầu SEA Games 33, nhưng ngày 2-1, ông từ chức và quay về Thái Lan dẫu giúp futsal Malaysia có HCĐ SEA Games và có suất dự Asian Cup 2026 cuối tháng này. Ảnh: CTP

Tuyển Việt Nam qua thời các HLV ngoại từ Sergio Gargelli, đến Bruno Garcia, Miguel Rodrigo đến chiến lược gia Diego Giustozzi hiện nay vẫn chưa thể tạo ưu thế được khi chạm trán Indonesia, Malaysia, Myanmar.

Ngoài Thái Lan, futsal Việt Nam giống như “kỵ rơ” với Malaysia, Myanmar và Indonesia. SEA Games 33 ngay trận ra quân đầu gặp Malaysia do HLV Rakphol Sainetngam (Thái Lan) dẫn dắt, tuyển Việt Nam lại thua 2-4... Tại các giải Đông Nam Á trước đây mỗi khi gặp Malaysia, Myanmar, Indonesia, Việt Nam luôn gặp khó và thua không ít lần, các đời thầy ngoại đều không giải quyết được. Tuy nhiên ở sân chơi World Cup thì ngoài Thái Lan chỉ có Việt Nam tốt thứ hai mà thôi.

Nhiều năm trước vòng loại Asian Cup thường là giải vô địch khu vực, futsal Việt Nam thường chỉ đánh chiếm được vị trị trí thứ ba. Ít năm gần đây, bốc thăm toàn châu Á để phân hạt giống, phân bảng vòng loại, tuyển Việt Nam chắc suất dự Asian Cup hơn. Chẳng hạn vào gần cuối tháng 1 này, tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2026 tại Indonesia, thầy trò HLV Diego Giustozzi góp mặt với ngôi nhất bảng ở vòng loại.

Asian Cup 2026, tuyển Việt Nam ở bảng B với Thái Lan, Kuwait và Lebanon, trong đó Kuwait (do cựu HLV tuyển Việt Nam Bruno Garcia dẫn dắt) và Lebanon thì đã bị tuyển Việt Nam đánh bại ở vòng loại giải này tại Trung Quốc. Trước khi đến Trung Quốc dự vòng loại, tuyển Việt Nam sang Kuwait đá giao hữu hai trận và toàn thắng.



Bảng B, cơ hội vào tứ kết của tuyển Việt Nam là sáng.

Với futsal Việt Nam, sân chơi châu lục có vẻ dễ chịu hơn sân chơi Đông Nam Á.

+ Lịch thi đấu bảng B, Asian Cup 2026 tại Indonesia:

Ngày 27-1: Thái Lan - Lebanon (13 giờ), Việt Nam - Kuwait (17 giờ)

Ngày 29-1: Việt Nam - Lebanon (13 giờ), Thái Lan - Kuwait (17 giờ)

Ngày 31-1: Kuwait - Lebanon (15 giờ), Việt Nam - Thái Lan (15 giờ).