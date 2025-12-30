Futsal Thái Lan bị Indonesia “san bằng” ngai vàng 30/12/2025 13:34

(PLO)- Futsal Thái Lan phải chăng đã kết thúc chu kỳ vinh quang khi các ngai vàng bị Indonesia và Việt Nam lấy mất?

Futsal Thái Lan chưa vơi nỗi đau bị Indonesia dạy cho bài học bằng chiến thắng 6-1 ở chung kết SEA Games 33 nay đến lượt các tuyến trẻ Thái Lan cũng bị “san bằng”. Ở trận chung kết Futsal U-16 Đông Nam Á, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-3.

Giải futsal U-16 Đông Nam Á vừa kết tại nhà thi đấu Nonthaburi, nơi diễn ra futsal SEA Games 33 lại chứng kiến futsal Thái Lan sụp đổ trước futsal Indonesia, một thế lực đang lên của futsal Đông Nam Á và coi như họ san bằng toàn bộ các ngai vàng của futsal Thái Lan lâu nay tưởng chừng các quốc gia Đông Nam Á không thể làm được điều đó.

U-16 Indonesia đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết để lên ngôi vô địch. Ảnh:FAT

Hai giải futsal U-16 và U-19 Đông Nam Á đều diễn song hành ngay sau SEA Games 33 kết thúc và người Thái Lan lại là chủ nhà.

Chưa có một năm nào mà các môn bóng đá, futsal Thái Lan thê thảm thế này. Họ liên tục bị bóng đá Việt Nam và futsal Indonesia vượt mặt bằng những chiến thắng ngay trên các “thánh địa” của Thái Lan.

Futsal Indonesia đang lấn át Thái Lan ở Đông Nam Á. Ảnh:FAT

Cả giải futsal U-16 và U-19 Đông Nam Á thì cả hai đội trẻ của Thái Lan và Indonesia đều vào chơi chung kết tranh ngôi vô địch.

Nếu như U-16 Indonesia đánh bại U-16 Thái Lan 4-3 để lên ngôi vô địch U-16 Đông Nam Á thì ở chung kết U-19, Thái Lan an ủi thắng Indonesia 3-1 để vô địch.

Futsal Indonesia liên tục tạo “các vết cắt” tê tái vào “ông anh cả” của futsal Đông Nam Á, hạng tư châu Á và tốp 11 thế giới Thái Lan.

Đau nhất với futsal Thái Lan và đội tuyển quốc gia của họ bị Indonesia đánh bại 6-1 ở chung kết futsal nam SEA Games 33.

Còn nhớ hồi bán kết futsal nữ SEA Games 33,chính futsal Indonesia cũng đánh bại tuyển Thái Lan 7-6 trong loạt luân lưu sau 50 phút hòa nhau 4-4. Indonesia vào chung kết và thua Việt Nam 0-3.

Ở futsal nam SEA Games 33 thi đấu theo thể thức vòng tròn và lượt trận cuối cũng xem như trận chung kết, đội nào thắng lên ngôi vô địch, và đội tuyển Indonesia đã “dạy bài học” cho futsal Thái Lan bằng chiến thắng đậm 6-1.

Các tuyển thủ futsal nữ Thái Lan khóc khi thua Indonesia ở bán kết SEA Games 33. Ảnh:FAT

Futsal Indonesia tỏ ra tiềm năng từ lâu lắm rồi, tuy nhiên vài năm gần nay họ mới bắt đầu hiện thực hóa được tiềm năng ấy khi cựu HLV U-20 Việt Nam, HLV Hector Souto đến dẫn dắt đội tuyển và trông coi toàn bộ các tuyến trẻ quốc gia.

Thế lực bóng đá, futsal hàng đầu Đông Nam Á Thái Lan từng có một khoảng cách cực xa với phần còn lại của khu vực nhưng nay đã bị các quốc gia đuổi kịp và vượt qua. Bóng đá thì bị Việt Nam qua mặt, futsal thì Indonesia san bằng mọi ngai vàng của Thái Lan.

Ở hai giải trẻ futsal Đông Nam Á này, U-16 Việt Nam chỉ đứng hạng tư khi thua Myanmar 1-2 ở trận tranh hạng ba. U-19 Việt Nam thua U-19 Malaysia 3-4 ở loạt luân lưu sau kết quả hòa 2-2 ở giờ thi đấu chính thức và cũng về thứ tư.