Báo Thái Lan tổng kết một năm tan vỡ con tim của bóng đá 29/12/2025 11:59

(PLO)- Báo Thái Lan chỉ ra hình ảnh bi đát của bóng đá nước họ trước Việt Nam.

Báo Thái Lan đã tổng kết 1 năm bóng đá “tan vỡ con tim” ngay trên thánh địa Rajamangala. Người Thái Lan vừa mới vui mừng với ngôi nhất toàn đoàn SEA Games 33, trong đó phá kỷ lục rất sâu mà thể thao Việt Nam đang giữ - 205 HCV tại SEA Games 31 (tại Việt Nam), nay SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan có 235 HCV.

Tuy nhiên báo Thái Lan lại tổng kết một năm buồn của bóng đá. Ngay trên thánh địa Rajamangala, bóng đá Thái Lan đã hai lần “ôm hận” trước Việt Nam. Ngày 5-1-2025 thì tuyển Thái Lan thua tuyển Việt Nam 2-3 ở chung kết lượt về AFF Cup 2025 với tình huống ăn bàn thiếu Fair Play của Suphachok.

Báo Thái Lan chỉ ra những hình ảnh của U-22 Thái Lan không còn làm trùm Đông Nam Á nữa rồi dù được thi đấu ngay thánh địa Rajamangala. Ảnh: CTP

Rồi cái đêm 18-12 vừa qua, U-23 Thái Lan dẫn trước 2-0 tại thua ngược Việt Nam 2-3 ở chung kết SEA Games 33. Hai nỗi đau đầu năm và cuối năm mà bóng đá Việt Nam gây ra cho Thái Lan ngay trên thánh địa Rajamangala ấy khiến người Thái Lan đau đớn.

Hơn nữa, Thái Lan lần này cũng chủ nhà SEA Games 33, như họ từng chủ nhà SEA Games 2007 nêu mục tiêu “4 vàng bóng đá” họ đều thâu tóm dễ dàng. Còn lần này họ trắng tay, sụp đổ toàn bộ mục tiêu “4 vàng bóng đá” - tức futsal nam, nữ và bóng đá nam, nữ. Nếu Việt Nam không bị cướp siêu phẩm bàn thắng của Bích Thùy thì Việt Nam đã có 3 trong 4 HCV mà Thái Lan tự hào nêu mục tiêu trước SEA Games 33.

Cuối cùng, Việt Nam lấy 2 HCV ở bóng đá nam và futsal nữ. Philippines lấy HCV bóng đá nữ, còn futsal nam Indonesia lấy HCV.

Báo Thái Lan tổng kết 1 năm buồn của bóng đá ngay tại sân chơi khu vực. Giải U-23 Đông Nam Á thì Thái Lan bị Indonesia đánh bại tại bán kết, chung kết SEA Games 33 thì bị Việt Nam ngược dòng.

Báo Thái Lan chỉ lại những khoảnh khắc đau đớn mà bóng đá Thái Lan đã mắc phải khi đối đầu với Việt Nam. Chẳng hạn hình ảnh nữ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualpham Lamsam vui cười trên khán đài VIP sân Rajamangala khi U-22 Thái Lan dẫn U-22 Việt Nam 2-0 nhưng sau đó là vẻ mặt buồn không thể tả khi bà xuống trao HCV cho U-22 Việt Nam.

Rồi trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, hình ảnh Supachok thiếu Fair Play, hình ảnh trung vệ Pansa Hemviboon lao về đá phản lưới nhà... sau đó tuyển Việt Nam ngược dòng thắng 3-2...

Những ngày này thì Phó Chủ tịch FAT phụ trách chuyên môn, HLV Chanvit Polchivin lại được mang ra mổ xẻ về vai trò của ông trong việc chọn HLV các tuyến đội tuyển từ quốc gia đến U-22, U-23...

Báo Thái Lan cũng cảnh báo ở cấp CLB, Thái Lan cũng không ưu thế hơn Việt Nam. Shopee Cup 2024-2025, CLB CA. Hà Nội đá trên sân Buriram họ còn cầm hòa được 5-5 (sau 2 lượt đi và về), điều này nói lên, cấp đội tuyển, Việt Nam đã vượt mặt, còn cấp CLB, thì Việt Nam đang đuổi kịp Thái Lan.