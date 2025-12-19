Chuyên gia Thái Lan phân tích trận thua U-22 Việt Nam: 'Tôi không tin vào mắt mình' 19/12/2025 14:03

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của chuyên gia bóng đá Thái Lan Bo Bu trên tờ Siam Sport (Thái Lan). Phân tích sau trận chung kết SEA Games 33, nơi Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng lại đánh mất đà trong hiệp hai, để U-22 Việt Nam gỡ hòa và giành chiến thắng trong hiệp phụ, phản ánh những vấn đề trong phòng ngự và tâm lý thi đấu ở một trận đấu quan trọng, chuyên gia bóng đá Thái Lan Bobu cho biết.

Chuyên gia bóng đá Thái Lan Bobu cho biết, "Giờ đây, với tư cách là một công dân Thái Lan, sau khi đã xem trận chung kết bóng đá SEA Games 33, tôi muốn nói rằng…hiệp một có vẻ quá dễ dàng.

Ban đầu, tôi thậm chí còn tự nhủ rằng, tại sao trận chung kết này lại dễ dàng đến vậy đối với đội tuyển U-22 Thái Lan? Chúng ta dẫn trước 2-0, trong khi đó, Việt Nam hầu như không gây bất kỳ áp lực nào lên chúng ta. Tôi không khỏi tự nghĩ, "Công việc này có dễ không?"".

Chuyên gia Bo Bu của Thái Lan đã phân tích nguyên nhân thất bại trước U-22 Việt Nam. ẢNH: SIM SPORTS

Chuyên gia Bo Bu thất vọng tiếp tục, hiệp hai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, hoàn toàn bất ngờ. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi hiệp hai bắt đầu. "Chúng ta đã để thủng lưới một quả phạt đền vào thời điểm lẽ ra không nên như vậy. Ngay khi đối thủ ghi được bàn thắng, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía Việt Nam. Và kể từ thời điểm đó trở đi, U-22 Thái Lan dường như đột nhiên "bị sốc", ông Bobu chia sẻ

Trận đấu đã bị phá hỏng, Thái Lan bị tấn công từ một phía và mất thăng bằng. "Sau đó, hình ảnh tôi nhìn thấy là, U-22 Thái Lan liên tục chịu áp lực trước khi bị gỡ hòa 2-2. Tình trạng "bệnh nặng" đến mức tôi khó tin vào mắt mình. Đây có thực sự là cùng một đội bóng đã thi đấu đầy tự tin trong hiệp một không? Thành thật mà nói, chúng ta thậm chí còn có khả năng thua trong 90 phút. Việc kéo dài trận đấu sang hiệp phụ chỉ là "kéo dài thảm họa", chuyên gia Bo Bu thất vọng chia sẻ.

U-22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 ngay trên đất Thái Lan. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Cuối cùng, vị chuyên gia bóng đá của Thái Lan khuyên đội nhà quên đi thất bại cay đắng trước U-22 Việt Nam tại SEA Games 33 ngay trên sân nhà, không nên quá coi trọng chuyện đó. "Đại hội thể thao Đông Nam Á chỉ là một trong nhiều sự kiện thể thao truyền thống, đã đến lúc chúng ta nên bỏ qua chuyện đó rồi", ông Bobu cho biết.