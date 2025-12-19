Chuyên gia chỉ ra vấn đề của Thái Lan sau trận thua U-22 Việt Nam: FAT như 'con hổ giấy' 19/12/2025 13:44

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Thái Lan Jackie khẳng định, thất bại trước U-22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 không phải là lý do để đổ lỗi, những vấn đề lớn nhất mà bóng đá Thái Lan đang phải đối mặt là gì?

Sau thất bại của U-22 Thái Lan trước U-22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33, phân tích của chuyên gia Thái Lan Jackie chỉ rõ rằng vấn đề không nằm ở cá nhân mà là hệ thống chuẩn bị đội tuyển chưa đầy đủ, từ liên đoàn và CLB đến toàn bộ cấu trúc bóng đá Thái Lan. Ông Jackie khẳng định, thất bại trước Việt Nam không phải là lý do để đổ lỗi, những vấn đề lớn nhất mà bóng đá Thái Lan đang phải đối mặt là gì?".

Chuyên gia bóng đá Thái Lan Jackie chia sẻ, "Hôm qua, chúng ta đã bàn luận sôi nổi về vấn đề bóng đá tại SEA Games rồi. Phê bình là điều bình thường, nhưng đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Nếu không, nó sẽ chẳng đạt được gì, không mang tính xây dựng, và thậm chí có thể phản tác dụng.

Ít nhất tôi chắc chắn rằng HLV Wang Thawatchai Damrongongtrakul, cũng như các cầu thủ trong đội tuyển Thái Lan tham dự SEA Games 33, đều không muốn thua. Có lý do đằng sau điều đó. Điều đó phụ thuộc vào góc nhìn mà chúng ta lựa chọn và chấp nhận. Vậy câu hỏi thực sự quan trọng là… Vì sao chúng ta chỉ giành được "huy chương bạc"?

Chuyên gia Jackie chỉ ra lý do khiến bóng đá Thái Lan thất bại tại SEA Games 33. ẢNH: SIAMSPORTS

Vấn đề muôn thuở chưa được giải quyết của Thái Lan: Chuẩn bị lực lượng

"Tôi nhìn nhận vấn đề này từ góc độ những vấn đề tái diễn đang gây khó khăn cho bóng đá Thái Lan. Đó là sự chuẩn bị; sự chuẩn bị của toàn đội trước khi bước vào giải đấu. Tình hình dạo gần đây ngày càng tệ hơn. Ngay cả đối với AFF Cup, chúng ta cũng chỉ chuẩn bị trong 5 ngày trước trận đấu. Lịch thi đấu trùng nhau giữa giải Thai-League và đội tuyển quốc gia. Chúng không thể phối hợp hoàn hảo với nhau vì lợi ích tốt nhất của đội tuyển quốc gia Thái Lan", chuyên gia Jackie chỉ ra

Nhìn lại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2013 tại Myanmar và những bài học quan trọng đã rút ra, chuyên gia Jackie cho biết, quá trình chuẩn bị của Thái Lan trước thềm SEA Games 2013, HLV Kiatisak Senamuang nhận thức rất rõ "vấn đề lớn" là Thái Lan thường không được chuẩn bị tốt. Điều này bao gồm tất cả mọi thứ, từ đào tạo và đi lại đến ăn uống và cả những chi tiết nhỏ nhất.

Ông Jackie đưa ra ví dụ điển hình về việc Thái Lan đặt vé máy bay để tham gia thi đấu ở nước ngoài. Ở một số giải, Thái Lan thường mua vé giá rẻ. Do đó, các cầu thủ đội tuyển Thái Lan đã phải ngủ ở sân bay hơn 10 tiếng đồng hồ. "Làm sao chúng ta có thể cạnh tranh với sự chuẩn bị như thế này?", chuyên gia Jackie đặt câu hỏi.

"Khi HLV Kiatisak đến, ông ấy đã phân tích vấn đề và "hành động" ngay lập tức. Hãy loại bỏ tất cả những điểm mù mà bạn gặp phải, cả với tư cách là cầu thủ và là thành viên ban huấn luyện. Tại SEA Games 2009, đội chỉ có 5-7 ngày chuẩn bị và đã bị loại ngay vòng đầu tiên tại Lào. HLV Kiatisak đã dành cả năm trời để giải quyết việc này.

Sau đó, các cầu thủ được triệu tập tham gia trại huấn luyện mỗi tháng một lần. Thái lan thiết lập khung thời gian rõ ràng cho việc chuẩn bị của đội, rồi tạo ra thế hệ mới với những Chanathip Songkrasin, Thanaboon Kesarat, Sarach Yooyen từ HCV SEA Games.

Tiếp nối thành công đó, Thái Lan đã giành vị trí thứ 4 tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 và là nhà vô địch Suzuki Cup năm 2014. Phương pháp này hiệu quả vì các cầu thủ hiểu rõ hệ thống, trở nên giàu kinh nghiệm hơn và bây giờ, chúng ta thực sự có thể phát huy kiến ​​thức đó", ông Jackie nói.

U-22 Thái Lan nhìn U-22 Việt Nam đăng quang SEA Games 33 ngay tại Thái Lan. ẢNH: ANH PHƯƠNG

2. Chuẩn bị là chìa khóa của thành công

Chuyên gia Thái Lan Jackie cho biết, ông không so sánh, nhưng ông cần phải chỉ ra điều này. Bình luận của ông cũng không nhằm so sánh HLV Kiatisak với HLV Wang của U-22 Thái Lan lúc này, vì ông Wang mới làm việc cùng đội chưa lâu.

"Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng... sự chuẩn bị của toàn đội là chìa khóa dẫn đến thành công. Không chỉ đơn thuần là việc HLV chọn cầu thủ rồi cho họ thi đấu. Nhưng bạn cần phải có "thời gian" cho việc luyện tập và xây dựng đội nhóm.

Chuyện đã xảy ra là... các cầu thủ phải thi đấu cho CLB trong lúc SEA Games đang diễn ra, họ đi đi về về giữa hai đội. Ngay cả khi Pep Guardiola dẫn dắt, họ cũng không thể trụ vững. Nó đã kết thúc trước khi kịp bắt đầu", ông Jackie chia sẻ.

Chuyên gia Jackie thừa nhận, U-22 Việt Nam đã chuẩn bị tốt hơn. "Đó là sự thật. Tôi viết điều này không phải để bào chữa cho HLV Wang hay các cầu thủ. Nhưng đây là một vấn đề mang tính hệ thống liên quan đến công tác chuẩn bị của đội. U-22 Việt Nam càng chuẩn bị kỹ càng thì càng tốt.

Đó là lợi thế tích cực mà họ có được so với chúng ta. Thái Lan càng chơi, tôi càng thấy họ mệt mỏi. Ít nhất chúng ta cũng dẫn trước 2-0. Nếu không thì chúng ta có thể đã thua trong 90 phút", chuyên gia Jackie chua chát nói.

U-22 Việt Nam ăn mừng chiếc HCV SEA Games 33. ẢNH: ANH PHƯƠNG

3. Ai chịu trách nhiệm cho thất bại của Thái Lan

Vấn đề cần giải quyết không phải là tìm người chịu trách nhiệm. Bài toán này đòi hỏi LĐBĐ Thái Lan (FAT) và các CLB thành viên hợp tác với nhau. Nhưng thực tế ngày nay, các CLB thành viên lớn hơn nhiều so với FAT. SEA Games không phải là FIFA Day, đây là một trận đấu bóng đá cấp độ U-22. Vì thế, việc cầu thủ có được tập trung cùng tuyển quốc gia hay không phụ thuộc vào quyết định của CLB. FAT do đó trở nên giống như một "con hổ giấy".

Đội tuyển U-22 Thái Lan đã thua Việt Nam trong trận chung kết SEA Games. Vấn đề lớn nhất là đội bóng chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các cầu thủ hiện không có phong độ tốt nhất. Chúng tôi thi đấu theo đúng kế hoạch cho đến hết trận, còn về các vấn đề thứ yếu thì...", ông Jackie nói.

Chuyên gia bóng đá Thái Lan này khẳng định, ông Wang Thawatchai phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Thái Lan với tư cách là HLV trưởng. "Khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội mình, bạn sẽ xử lý thế nào khi bị đối thủ gỡ lại 2-1? Nếu tỷ số là 2-2, trong hiệp phụ, đội sẽ chơi một trận đấu như thế nào? Đây là vấn đề cần xử lý tại chỗ", chuyên gia Jackie đặt vấn đề.

Cuối cùng, chuyên gia Jackie cho biết, bóng đá là môn thể thao đồng đội. Đây không chỉ là trách nhiệm của HLV hay cầu thủ, mà là cả một hệ thống gồm FAT, CLB, HLV, cầu thủ. "Bây giờ, tất cả các bên đều cùng thua cuộc. Đừng tìm người để đổ lỗi. Đừng đẩy người khác vào thế khó.

Giành được HCV tại SEA Games không phải là điều tồi tệ. Nhưng nếu chúng ta chuẩn bị tốt hơn, một tấm HCV có lẽ nằm trong tầm tay. Đây là một bài học lặp đi lặp lại. Nếu vấn đề không được giải quyết ở cấp độ "chuẩn bị đội nhóm" thì chúng ta còn thua nữa", chuyên gia Jackie kết luận.