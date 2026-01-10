Nhận thưởng 1,1 tỉ đồng, U-23 Việt Nam vào tứ kết sẽ gặp Nhật Bản, UAE hoặc Qatar 10/01/2026 08:40

(PLO)- Chiến thắng U-23 Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U-23 châu Á 2026 đã mang lại lợi thế rất lớn cho U-23 Việt Nam trong hành trình chinh phục vé vào tứ kết.

Với 6 điểm trong tay sau hai trận toàn thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua U-23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối, hoặc thậm chí thua với cách biệt dưới hai bàn, là chắc chắn góp mặt ở vòng knock out với vị trí nhất hoặc nhì bảng. Đối thủ của U-23 Việt Nam ở tứ kết nhiều khả năng sẽ là một trong ba cái tên đáng gờm gồm Nhật Bản, UAE hoặc Qatar.

Sau trận thắng Kyrgyzstan 2-1, VFF đã thưởng nóng cho toàn đội 600 triệu đồng và trước đó, thầy trò ông Kim cũng có thưởng 500 triệu đồng ở trận ra quân thắng Jordan 2-0.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, dù ông thừa nhận đội tuyển vẫn chưa thể chắc chắn 100% suất đi tiếp. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh chiến thắng trước Kyrgyzstan có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý lẫn cục diện bảng đấu. Ông gửi lời chúc mừng các cầu thủ vì đã thi đấu nỗ lực đến những phút cuối cùng để giành trọn 3 điểm trong một trận cầu không hề dễ dàng.

Khuất Văn Khang và đồng đội có lợi thế lớn sau hai trận toàn thắng. Ảnh: TAFC.

Theo đánh giá của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U-23 Kyrgyzstan nhập cuộc với quyết tâm rất cao do đã thất bại ở trận ra quân. Điều đó khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn dù là đội mở tỷ số trước. Ông thẳng thắn cho rằng màn trình diễn của toàn đội vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và sự ổn định trong suốt 90 phút.

Lý giải về những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai, HLV Kim Sang-sik cho biết tiền đạo Đình Bắc chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất nên ban huấn luyện phải tính toán kỹ thời điểm tung anh vào sân. Trong khi đó, Văn Thuận tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét. Theo ông Kim, tiền đạo Văn Thuận thường xuyên tạo ra sự khác biệt mỗi khi vào sân từ ghế dự bị, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả và đặc biệt là ghi bàn quan trọng từ tình huống cố định, qua đó tác động tích cực đến lối chơi chung của toàn đội.

U-23 Jordan bất ngờ thắng chủ nhà Saudi Arabia 3-2 khiến cục diện bảng A phải chờ đến loạt đấu cuối cùng ngày 12-1 mới ngả ngũ. Ảnh: TAFC.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng thể lực của các trụ cột như Lý Đức, Nhật Minh hay Hiểu Minh, những cầu thủ đã phải thi đấu liên tục trong hai trận vừa qua. Ông cho biết ban huấn luyện sẽ theo dõi sát sao các trận đấu còn lại trong bảng, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Jordan và Saudi Arabia, trước khi xây dựng kịch bản cụ thể cho lượt trận cuối. Ngay sau trận thắng Kyrgyzstan, toàn đội sẽ tiến hành kiểm tra thể trạng và chấn thương để chuẩn bị phương án nhân sự hợp lý nhất.

Trước viễn cảnh phải chạm trán những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Qatar hay UAE, HLV Kim Sang-sik khẳng định U-23 Việt Nam không e ngại bất kỳ cái tên nào. Ông nhấn mạnh các cầu thủ đang có tinh thần rất tốt và sự tự tin cao độ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Việt Nam sẵn sàng khiến mọi đối thủ phải dè chừng khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.