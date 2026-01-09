Sân trường Tôn Đức Thắng bùng nổ giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam 09/01/2026 19:19

Sự kiện bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam hấp dẫn hơn 6.000 sinh viên, cổ động viên cùng đông đảo khách mời theo dõi và cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy ngay từ những phút đầu của mùa giải mới.

Giải đấu do Báo Thanh Niên phối hợp với VFF tổ chức, theo sự phân công của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đây là sân chơi bóng đá sinh viên quy mô toàn quốc, được duy trì thường niên trong hệ thống thi đấu quốc gia của VFF và hệ thống giải thể thao sinh viên Việt Nam.

Thời gian tổ chức giải gắn với các mốc quan trọng của phong trào học sinh, sinh viên, bắt đầu từ Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam 9-1, kéo dài đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3 và Ngày Thể thao Việt Nam 27-3.

Giải bóng đá dành cho sinh viên đã khởi động tưng bừng ở sân trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ảnh: ANH LẬP.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của mùa giải năm nay. Cuộc chơi lớn diễn ra trong bối cảnh Báo Thanh Niên kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên, vì vậy Ban tổ chức quyết định chọn đúng ngày 9-1 để khởi động mùa giải, như một cách tri ân và tiếp nối truyền thống gắn bó lâu dài với thế hệ sinh viên cả nước.

Về chuyên môn, mùa giải thứ 4 ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 60 đội bóng đăng ký tham dự. Trong số này, 59 đội sẽ bước vào vòng loại, tranh 11 chiếc vé vào vòng chung kết. Các trận đấu vòng loại diễn ra từ ngày 9-1 đến ngày 27-1, mang đến cuộc đua căng thẳng ngay từ giai đoạn đầu. Vòng chung kết năm nay đánh dấu cột mốc mới khi lần đầu tiên được tổ chức tại Trường ĐH Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vào đầu tháng 3-2026.

Khu vực TP.HCM có đến 35 trường đại học, cao đẳng và học viện tranh 6 suất vào vòng chung kết. Ảnh: ANH LẬP.

Sau quá trình sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong năm trước, cơ cấu các khu vực thi đấu vòng loại có sự điều chỉnh đáng kể. Đáng chú ý nhất là khu vực TP.HCM, nơi quy tụ số lượng đội bóng đông kỷ lục với 35 đại diện đến từ các trường đại học, cao đẳng và học viện. 6 suất vào vòng chung kết dành cho khu vực này vì thế trở thành mục tiêu cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi các đội phải thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh ngay từ những trận đầu tiên.

Trước tính chất quan trọng của từng trận đấu, Ban tổ chức yêu cầu đội ngũ trọng tài và giám sát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo sự công tâm và chính xác trong mọi tình huống. Các trưởng đoàn và HLV cũng được nhắc nhở kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ cầu thủ, tuân thủ nghiêm điều lệ giải nhằm giữ gìn sự minh bạch và công bằng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức gửi gắm kỳ vọng vào tinh thần thi đấu đẹp, văn minh từ các cầu thủ sinh viên cũng như văn hóa cổ vũ tích cực trên khán đài.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng có trận ra quân giành chiến thắng đội bạn ĐH Ngân hàng. Ảnh: ANH LẬP.

Từ một ý tưởng ban đầu, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã phát triển thành sự kiện thể thao được mong đợi mỗi năm, thu hút sự quan tâm của sinh viên và người hâm mộ trên cả nước. Ba mùa giải thành công trước đó, trong đó gồm cả giải đấu mang tầm quốc tế, là kết quả của sự chỉ đạo sát sao từ Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự phối hợp chuyên nghiệp của VFF, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, cùng sự đồng hành của các cơ sở đào tạo và giới truyền thông.

Giải tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, giàu khát vọng và có nền tảng thể chất vững vàng. Trên sân cỏ, những bước chạy của tuổi trẻ hôm nay đang góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần thể thao, niềm tự hào sinh viên Việt Nam trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới của đất nước.