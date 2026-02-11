Vòng 16 đội AFC Champions League 2: “Có vốn lận lưng” rất nặng, thầy trò HLV Mano Polking sang Singapore ăn tết 11/02/2026 21:38

(PLO)- HLV Mano Polking đã có chiến thắng đậm cùng học trò và việc tiến vào tứ kết chỉ còn chờ thời gian, sau trận lượt về vào mùng 2 tết Bính Ngọ.

Thầy trò HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội lại vừa đánh bại Tampines Rovers 4-0, đại diện đến từ Singapore trên sân Hàng Đẫy nên "có vốn lận lưng" rất nặng chờ ngày 18-2 (mùng 2 tết Bính Ngọ) đá lượt về tại sân khách.

Thực tế nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, CLB Công an Hà Nội có thể tái diễn trận thắng đậm đối thủ này như ván tennis tại lượt cuối bảng B Shopee Cup đến 6-1.

Quang Hải chỉ tốn 4 phút để hoàn thành cú đúp. Ảnh: CTP.

Các học trò của ông Polking phối hợp rất nhuyễn, chơi kiểu tiki taka đẹp mắt nhưng ở khâu dứt điểm lại không quá ấn tượng.

Ba trong bốn bàn thắng của CLB Công an Hà Nội được ghi ở hiệp 1, trong đó Quang Hải tốn 4 phút để hoàn thành cú đúp (phút 24 và 27), đều là kết quả những pha phối hợp đẹp dọc trung lộ. Rồi đến phút 37, China gia tăng cách biệt rất an toàn lên 3-0 từ pha đưa bóng vào lưới cận thành sau cú dứt điểm rất căng của Leo Artur. Chưa hết, Đình Bắc (vào thay Quang Hải phút 64) chốt hạ chiến thắng 4-0 ở phút 90+2.

Hugo Gomes nhàn hạ trong khâu phòng ngự nên thường xuyên tham gia tấn công. Ảnh: AFC.

HLV Polking đưa ra đội hình giàu sức tấn công với bộ ba Leo Artur - Alan - Quang Hải, phía sau lại có thêm những cầu thủ vệ tinh sắc sảo như Vitao, China, Mauk,...

Hàng phòng ngự với những gương mặt như Văn Hậu, Việt Anh, Hugo Gomes, Pendant Quang Vinh...

Văn Hậu cũng có nhiều pha sút cầu môn. Ảnh: AFC.

Với đội hình rất cân bằng và chắc chắn này, các học trò HLV Mano Polking vẫn thăm dò chừng 15 phút đầu. Cùng với đó, Tampines Rovers chơi nặng phòng ngự rất ổn. Tuy nhiên, chủ sân Hàng Đẫy sau đó gia tăng áp lực khiến vị khách đến từ Singapore như vỡ vụn với ba bàn thua chỉ trong vòng 14 phút.

Nếu những Văn Hậu, Alan, Artur, China, Quang Hải và Đình Bắc chỉn chu hơn thì con số 4 bàn không dừng lại mà phải đến 6 hay 7 bàn.

Thật khó tin Tampines Rovers lại nhất bảng H khi “đè” Pohang Steelers của Hàn Quốc và Pathum Utd của Thái Lan xuống phía dưới để tiến vào vòng 16 đội, với vị trí nhất bảng qua 5 thắng 1 hòa, nhưng lại như con thiêu thân ngờ nghệch trước chủ sân Hàng Đẫy.

Điều đáng nói hơn là Tampines Rovers đưa lực lượng mạnh nhất, trong đó gồm nhiều tuyển thủ Singapore và ngoại binh chất lượng nhất của họ.

Và với tỉ số rất an toàn 4-0, xem như thầy trò HLV Mano Polking có lưng vốn cực tốt cho chuyến đến Singapore đón tết. Ngày 16-2 (nhằm 29 tháng Chạp âm lịch) CLB Công an Hà Nội sẽ sang Singapore để chơi lượt về với chủ nhà Tampines Rovers vào ngày 18-2.