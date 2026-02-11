Vì sao mỗi U-23 Việt Nam, Thái Lan dự Asiad 2026 còn hạng tư Indonesia thì không? 11/02/2026 13:13

(PLO)- Môn bóng đá Asiad 2026 tại Nhật Bản, các cầu thủ trẻ U-23 Việt Nam và đội tuyển nữ đều góp mặt.

Asian Games 2026 (Asiad 2026) khu vực Đông Nam Á chỉ có hai đại diện gồm U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan tham dự sân chơi chất lượng của bóng đá trẻ châu lục diễn ra tại Nhật Bản.

Trong khi đó, U-23 Indonesia có thành tích vào bán kết U-23 châu Á 2024 tranh vé đi Olympic Paris... lại không được?

U-23 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2026 vào tháng 9 tại Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Theo thông báo mới nhất của Ban chấp hành LĐBĐ châu Á, 16 đội dự VCK U-23 châu Á vừa qua tại Saudi Arabia cũng là 16 đội dự Asiad 2026, trong đó Việt Nam có thứ hạng 3 sau khi đánh bại Hàn Quốc ở loạt luân lưu. Còn Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng nhưng vẫn có suất tham dự Asiad 2026.

Asiad 2026 không có vòng loại riêng biệt mà dựa trên VCK U-23 châu Á vừa qua, điều này có nghĩa 16 đội mạnh nhất ở giải vừa rồi sẽ tham dự môn bóng đá của Đại hội thể thao châu lục.

Sân chơi bóng đá nữ Asiad 2026, Đông Nam Á có tuyển Việt Nam và Philippines. Ảnh: CTP.

U-23 Indonesia thời HLV Shin Tae-yong từng rùm beng vào bán kết rồi tranh hạng 3 thua Iraq 1-2, suất cuối cùng tranh vé đi Olympic Paris 2024. Sau đó, U-23 Indonesia sang Paris đá play off với Zambia đã thua 0-1.

Với bóng đá nữ Asiad 2026, bóng đá Việt Nam cũng may mắn góp mặt. Vì bóng đá nữ Asiad 2026 cũng lấy 12 suất từ VCK Asian Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1-3 tại Úc.

Như vậy môn bóng đá Asiad 2026, bóng đá Việt Nam là hoành tráng nhất với cả đội nam U-23 tham dự và đội tuyển nữ. Thái Lan chỉ có đội U-23, Philippines chỉ có đội tuyển nữ.

Asiad 2026 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản. Thành tích tốt nhất của U-23 Việt Nam tại sân chơi Asiad là vào bán kết năm 2018 tại Indonesia. Tại đó, thầy trò HLV Park Hang-seo dừng bước trước Hàn Quốc có ngôi sao Son Heung-min.