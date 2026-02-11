Sốc: Tuyển Hàn Quốc tẩy chay Asian Cup 2026 vì thói "trọng nam, khinh nữ" 11/02/2026 13:09

(PLO)- Những cô gái xứ sở Kim chi, tuyển Hàn Quốc bỏ tập chuẩn bị Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 vì quan điểm "trọng nam khinh nữ" của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Tuyển Hàn Quốc đang tẩy chay Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 khai mạc vào ngày 1-3 tại Úc.

Nguyên nhân các cô gái Hàn Quốc tẩy chay là vì “trọng nam, khinh nữ”. Cách các cô gái Hàn Quốc tẩy chay rất giống với đội tuyển nữ Mỹ vậy. Tuy nhiên, tuyển Hàn Quốc thì chưa có thành tích cao như tuyển Mỹ vô địch World Cup và Olympic.

Trước thềm Asian Cup 2026, đang có 12 đội tuyển quốc gia của châu Á, trong đó gồm tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Thẩm Quyến ráo riết chạy nước rút để có thành tích tốt và đồng thời có suất dự World Cup 2027.

Các cô gái Hàn Quốc yêu sách nhiều thứ và lập tức yêu cầu được KFA đáp ứng. Ảnh: AFC.

Nguyên do các cô gái Hàn Quốc đòi tẩy chay do tập luyện trong điều kiện sân bãi rất kém. Điều này phía KFA cho rằng mùa đông cỏ khô héo vì quá lạnh. Những điều kiện khác về nơi ăn chốn ở của tuyển Hàn Quốc cũng bị ca thán về vấn đề vệ sinh, sự tươm tất cùng sự quan tâm lẫn thu nhập.

Các cô gái xứ kim chi cũng đòi KFA cư xử với họ như đồng nghiệp tuyển nam Hàn Quốc, tức đi ra nước ngoài thi đấu ghế ngồi toàn đội phải hạng thương gia. Thực tế đội tuyển nam Hàn Quốc được hưởng chế độ này lâu lắm rồi, còn tuyển nữ ra nước ngoài thi đấu phải đi chung máy bay thương mại và ngồi ghế hạng phổ thông.

Yêu cầu này KFA hứa sẽ xem xét và đáp ứng. Các cô gái trên tuyển quốc gia đều lên tiếng tố cáo cách KFA đối xử với đội tuyển nữ rất tệ hại và thiếu trách nhiệm cùng sự chia sẻ. Toàn đội đang thực hiện việc tẩy chay có thiện chí, tức là buộc KFA phải nhanh chóng cải thiện cơ sở tập luyện, sự đối xử (như tuyển nam),... thì họ sẽ dừng lại.

Trả lời báo chí nước ngoài, KFA khẳng định họ sẽ thay đổi về chất lượng sân bãi luyện tập, dinh dưỡng, sự quan tâm và vé máy bay đến Úc thi đấu là hạng... thương gia. Mọi thứ sẽ cải thiện tốt nhất từ nay đến ngày tuyển nữ Hàn Quốc bay sang Úc dự Asian Cup 2026.

Như vậy là hầu như mọi yêu cầu, yêu sách của các cô gái xứ kim chi đều được KFA đáp ứng.

Tuyển nữ Hàn Quốc hiện là á quân châu Á. Bốn năm trước tại Ấn Độ, Asian Cup 2022, họ vào chung kết dẫn trước Trung Quốc 2-0 nhưng sau đó thua ngược 2-3.

Hiện nay tuyển nữ Hàn Quốc đã tập trung đủ 26 tuyển thủ, trong đó có 8 cầu thủ thi đấu nước ngoài bao gồm Ji So-yun (Chelsea), Casey Phair (mang hai dòng máu Mỹ - Hàn đang khoác áo Angel City, Mỹ), Park Soo-Jeong (AC Milan).

Hàn Quốc ở bảng A cùng chủ nhà Úc, Philippines và Iran.