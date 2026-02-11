MU trở lại mặt đất một cách thảm hại, mất 8 điểm 11/02/2026 13:00

(PLO)- MU trở lại mặt đất sau trận hòa khó khăn 1-1 trước chủ nhà West Ham khi người ta ví “quỷ đỏ” như Robin Hood thời hiện đại, lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo.

MU trở lại mặt đất là điều sớm muộn cũng xảy ra nhưng họ lại mất điểm giữa lúc sự kỳ vọng lên cao nhất. MU lại một lần nữa rơi vào cảnh khốn khó khi những rắc rối cũ cho Michael Carrick cho thấy ông vẫn đang gánh trên vai một nhiệm vụ khổng lồ sau khi "quỷ đỏ" bị West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng 26 Premier League vào hôm nay 11-2, đứt mạch thắng 4 trận liên tiếp.

Luke Shaw đã có một mùa giải tích cực và anh vẫn là cầu thủ duy nhất của Manchester United ra sân trong tất cả các trận đấu tại Premier League. Tuy nhiên, sự lơ đễnh của anh ta khi để bóng nảy lên, rồi lại càng trầm trọng hơn khi quá mạo hiểm, gợi nhớ đến Shaw đầy bất ổn ngày xưa. Tomas Soucek đã trừng phạt anh ta không thương tiếc bằng bàn mở tỉ số 1-0 cho West Ham vào đầu hiệp hai, sau hiệp đầu nhàm chán hòa nhau 0-0.

Luke Shaw đã gắn bó với MU được 12 năm và anh thực sự đã đóng góp vào một trong năm danh hiệu mà đội bóng giành được trong thời gian đó. Anh bị chấn thương và không thể tham gia các trận chung kết FA Cup năm 2016 và 2024, cũng như trận chung kết Europa League năm 2017, và không có tên trong danh sách dự bị ở trận chung kết League Cup năm 2017.

Luke Shaw mắc sai lầm trong bàn mở tỉ số của West Ham. ẢNH: Press Association

Sẽ thật đáng kinh ngạc nếu Manchester United lột xác trở thành ứng cử viên vô địch khi Luke Shaw vẫn đá ở vị trí hậu vệ trái. Anh sẽ bước sang tuổi 31 vào mùa hè và sẽ bước vào năm cuối hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Sẽ thật bất công nếu chỉ nêu đích danh Shaw khiến MU hòa West Ham. Diogo Dalot, cầu thủ có thâm niên thứ hai trong đội hình MU, đã sa sút phong độ trước từ trước đó. Không một cổ động viên MU nào tỉnh táo lại có thể hình dung ra một đội hình vô địch với Dalot, người được chiêu mộ năm 2018, đá hậu vệ phải và Shaw, người được chiêu mộ năm 2014, đá hậu vệ trái.

Dalot đã phải rời sân ở phút 81, và một vài cổ động viên của MU ở khán đài đội khách đã có những tiếng reo hò mỉa mai ngắn ngủi. Carrick từng huấn luyện Dalot trước đây và là đồng đội của Shaw. Ông sẽ có kinh nghiệm tốt trong việc quản lý con người của Dalot, khi đã chứng kiến ​​Louis van Gaal và Jose Mourinho khiển trách anh gay gắt về vấn đề thể lực.

Nhưng Carrick cũng gia nhập MU sau khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson thẳng tay chấm dứt hợp đồng của Roy Keane vào năm 2005. Keane phải ra đi vì lợi ích tốt nhất của CLB. Ferguson đã đúng.

Manchester United đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau bốn năm ngay trong mùa giải đầu tiên của Carrick tại Old Trafford và cũng là mùa giải đầu tiên của Manchester United mà không có Keane.

Carrick không thể giúp MU tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ West Ham. ẢNH: AFP

Carrick giữ nguyên đội hình xuất phát của MU cho trận đấu thứ ba liên tiếp gặp West Ham, đây là lần đầu tiên MU làm vậy kể từ tháng 7 năm 2020 khi Carrick ngồi cạnh Ole Gunnar Solskjaer trên băng ghế huấn luyện. Điều đó là hợp lý, vì MU sẽ không thi đấu cho đến ngày 23-2 (gặp Everton).

Tuy nhiên, việc Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đổi vị trí cho nhau là điều không hợp lý. Trợ lý HLV Steve Holland tiến lại gần Carrick để nói chuyện riêng ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, một dấu hiệu cho thấy bất cứ điều gì mà MU đang cố gắng thực hiện đều không hiệu quả.

Manchester United vẫn mất rất lâu mới thực hiện được sự thay người đầu tiên. Benjamin Sesko khởi động kỹ lưỡng nhất thì đột nhiên tiến vào đường hầm. Sesko và Leny Yoro chỉ vào sân ở phút 68, gần 20 phút sau khi Soucek tận dụng sai lầm phòng ngự tệ hại của Shaw. Pha dứt điểm tuyệt đẹp của Sesko ở phút bù giờ cuối cùng 90+6 gỡ hòa 1-1 cho MU cho thấy lẽ ra anh nên được vào sân sớm hơn.

Sesko giải cứu MU trước West Ham. ẢNH: James Fearn

Khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn, vốn là điểm mạnh trong các trận đấu trước đây của MU, đã hoàn toàn biến mất khi họ không ghi được bàn thắng nào trong hiệp một, lần đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Carrick.

Giữa pha dứt điểm hướng vào khung thành của Shaw trong hiệp một bị Wan-Bissaka phá bóng ngay trên vạch vôi và cú sút không mấy nguy hiểm của Sesko, MU đã trải qua 53 phút mà không có bất kỳ cú sút nào trúng đích.

Lối chơi bóng đá của MU gợi nhớ đến một số pha bóng nặng nề dẫn đến việc Carrick bị sa thải tại Middlesbrough hồi mùa hè. Carrick đã có được sự tín nhiệm từ khởi đầu đầy ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp cùng MU, nhưng kết quả này lại gợi nhớ đến một số màn trình diễn và kết quả trong những tuần cuối cùng của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.

Đây lại là một cơ hội bị bỏ lỡ nữa đối với MU khi Chelsea, đội bóng xếp dưới họ một bậc trên bảng xếp hạng Premier League, đã bị Leeds United cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Amorim không thể để trận đấu trôi qua mà không có sự thay đổi ở vị trí trung vệ bị nhiều người chỉ trích là vô nghĩa, vì đây là vị trí cần sự ổn định nhất, và thậm chí Carrick còn làm điều tương tự khi thay Harry Maguire bằng Yoro. Tuy nhiên, việc Maguire rút lui dường như là do bị ép buộc.

Carrick có 2 tuần để tìm ra công thức chiến thắng khác cho MU. ẢNH: AFP

Manchester United được các fan ví như Robin Hood, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Họ là đội có thành tích đối đầu tốt nhất trước nhóm Big Six Premier League với những trận thắng Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea và Tottenham. Nhưng cũng chính Manchester United hiện đã đánh mất tám điểm trước ba đội cuối bảng.

Tâm trạng của các cổ động viên MU vẫn lạc quan khi trận đấu với West Ham kết thúc, nhờ bàn thắng gỡ hòa của Sesko vào đúng thời điểm đó. Khoảng thời gian 13 ngày nghỉ giữa các trận đấu hiện tại của MU là cơ hội để Carrick xem xét lại một số quyết định không hiệu quả của mình, khi mà họ có 45 phút đầu tiên tệ hại trước West Ham, và chỉ có may mắn mới giúp "quỷ đỏ" rời sân vận động London mà tránh được thất bại.