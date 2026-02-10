Carrick có phản hồi xuất sắc về việc MU thắng trận thứ 5 liên tiếp 10/02/2026 15:15

(PLO)- HLV Michael Carrick có phản hồi xuất sắc về việc MU thắng trận thứ 5 liên tiếp thì một fan của "quỷ đỏ" đang gây sốt trên mạng xã hội mới được cắt tóc.

MU thắng trận thứ 5 liên tiếp nếu đánh bại được West Ham trên sân khách London vào lúc 3 giờ 15 ngày mai 11-2 ở vòng 26 Premier League. Điều đó có thể giúp cổ động viên cuồng nhiệt của "quỷ đỏ" Frank Ilett cuối cùng cũng có thể được cắt tóc trong tuần này.

Michael Carrick rất muốn giúp Manchester United giành chiến thắng thứ năm liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, nhưng cho biết người hâm mộ gây sốt trên mạng vì không chịu cắt tóc sẽ không được nhắc đến trong bài phát biểu trước trận đấu. Manchester United sẽ hành quân đến sân của West Ham đang có phong độ cao tại Ngoại hạng Anh với hy vọng tiếp tục khởi đầu hoàn hảo dưới thời Carrick.

Một chiến thắng nữa sẽ có tác động tích cực đến đội chủ sân Old Trafford. Cổ động viên cuồng nhiệt của MU Frank Ilett đã tuyên bố sẽ không cắt tóc cho đến khi đội bóng của mình giành được năm chiến thắng liên tiếp. Anh bắt đầu đăng tải ý tưởng này trên mạng xã hội vào tháng 10 năm 2024 và hiện đã có khoảng 500 ngày không cắt tóc.

Frank Ilett đã 500 ngày chưa được cắt tóc. ẢNH: INSTAGRAM

Được biết đến với biệt danh "The United Strand", Frank Ilett đã thu hút hơn hai triệu người theo dõi trên mạng xã hội, với mái tóc xù đặc trưng trở nên nổi tiếng trong thời kỳ khó khăn của MU dưới thời HLV Ruben Amorim. Nhưng sự xuất hiện của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền của MU vào tháng trước đã làm dấy lên khả năng điều đó sẽ sớm kết thúc.

HLV Michael Carrick đã dẫn dắt MU giành chiến thắng trước Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham, và giờ chỉ còn West Ham là đội duy nhất có thể ngăn cản Ilett cắt bỏ mái tóc dài hoang dã của mình.

"Tôi có thể nói là tôi biết về điều đó", HLV Michael Carrick của MU nói khi được hỏi về Frank Ilett trong cuộc họp báo trước trận đấu với West Ham, "Các con tôi đã cho tôi biết về chuyện này, nhưng chắc chắn nó sẽ không được đưa vào bài phát biểu của đội ở cấp độ chuyên nghiệp. Tôi hiểu những gì đang diễn ra và nó khiến tôi mỉm cười, nhưng cuối cùng nó sẽ không có tác động hay ảnh hưởng gì đến chúng tôi".

Đội trưởng của Manchester United, Bruno Fernandes, đã được giới truyền thông Anh hỏi một câu hỏi tương tự sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham chỉ còn 10 người vào thứ Bảy tuần trước, nhưng anh đã trả lời ngắn gọn. "Tôi không quan tâm đến người khác", Bruno Fernandes khẳng định, "Tôi không để ý xem họ có cần đi cắt tóc hay không, điều đó không quan trọng với tôi."

Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Manchester United đã lột xác hoàn toàn và hiện đang đứng thứ tư tại Premier League sau chuỗi 4 trận thắng ấn tượng. Ngược lại, West Ham đang đứng ở vị trí thứ 18, nhóm cuối cùng trong khu vực xuống hạng, nhưng ba chiến thắng trong bốn trận gần đây sẽ khiến họ trở thành đối thủ khó nhằn với Manchester United tại sân vận động London.

HLV Carrick đang hướng đến việc giúp MU thắng trận thứ 5 liên tiếp. ẢNH: EPA

"Bạn chắc chắn sẽ có được sự tự tin và cảm giác từ những trận đấu đã qua, biết rằng bạn có thể bước vào trận đấu tiếp theo với tâm trạng tốt hơn một chút", HLV Michael Carrick của MU nói, "Tôi nghĩ thử thách lớn nhất là biết được điều gì đã đưa mình đến đó, tất cả những nỗ lực và sự chuẩn bị, và việc giành chiến thắng trong một trận đấu bóng đá ở đẳng cấp này thực sự khó khăn. Vì vậy, bạn không bao giờ được phép nghĩ rằng trận đấu tiếp theo sẽ dễ dàng".

Carrick xác nhận rằng đội bóng Manchester United của ông sẽ thiếu vắng Mason Mount và Matthijs de Ligt, những người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, trong trận đấu với West Ham. Manchester United sẽ có 12 ngày nghỉ sau trận đấu với West Ham do bị loại khỏi FA Cup và trận đấu tiếp theo là chuyến hành quân đến sân Goodison Park gặp Everton.