Bruno Fernandes bật đèn xanh cho vụ chuyển nhượng khổng lồ của MU 10/02/2026 06:19

Manchester United đang được liên hệ với những thương vụ chuyển nhượng lớn trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đội trưởng Bruno Fernandes bật đèn xanh cho một thương vụ có giá trị khổng lồ. Manchester United đang tận hưởng một bầu không khí lạc quan mới khi chuỗi trận thắng của "quỷ đỏ" tiếp tục được kéo dài. HLV tạm quyền Michael Carrick đã dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng thứ tư liên tiếp khi đánh bại Tottenham Hotspur 2-0 trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần trước ở vòng 25 Premier League.

Manchester United đã giữ vững vị trí trong Top 4 Ngoại hạng Anh nhờ các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes vào lưới Tottenham tại Old Trafford. Viễn cảnh trở lại Champions League giờ đây dường như đã trở thành hiện thực đối với Quỷ đỏ thành Manchester.

Ngoài sân cỏ, đội trưởng Bruno Fernandes đã làm dấy lên những đồn đoán về một mục tiêu chuyển nhượng được cho là quan trọng của MU trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dưới đây là một số tin tức nổi bật xoay quanh đội chủ sân Old Trafford.

Bruno Fernandes bật đèn xanh cho vụ chuyển nhượng

Bruno Fernandes đóng vai trò chủ chốt trong chiến thắng của MU trước Spurs nhưng anh không phải là cầu thủ duy nhất ở Premier League nhận được lời khen ngợi vào cuối tuần trước. Cole Palmer của Chelsea đã lập hat-trick trong hiệp một trận thắng Wolves 3-1 và màn trình diễn của ngôi sao người Anh thu hút sự chú ý của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Bruno Fernandes bật đèn xanh cho MU hoàn tất thương vụ mua Cole Palmer. ẢNH: James Gill - Danehouse

Cole Palmer được đồn đoán có thể chuyển đến Manchester United trong suốt kỳ chuyển nhượng vừa qua. Trên mạng xã hội, Bruno Fernandes đã ủng hộ mục tiêu của Manchester United bằng cách trả lời bài đăng trên Instagram của Cole Palmer: "Thật là một cầu thủ tuyệt vời".

Tuyển thủ quốc tế người Anh Cole Palmer đã trải qua một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương, và cú hat-trick đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên 7 bàn sau 14 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Palmer, người có hợp đồng với Chelsea đến năm 2033, đã lên tiếng về những tin đồn gần đây liên quan đến tương lai của mình. Nếu muốn mua Cole Palmer, MU chắc chắn phải bỏ ra số tiền khổng lồ trên 100 triệu bảng Anh.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Cole Palmer nói: "Ai cũng thích nói xấu người khác, phải không? Tôi không để ý đến điều đó. Mọi người có thể thấy nhiều thứ nhưng tôi cảm thấy mình luôn ở trong trạng thái tốt, vì vậy tôi không quan tâm đến những lời bàn tán đó".

Tăng ngân sách chuyển nhượng

Manchester United đang tập trung toàn lực vào việc giành vé tham dự Champions League mùa tới, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngân sách chuyển nhượng mùa hè của CLB. Không giống như các đối thủ, đội bóng của Carrick không phải tham gia các giải đấu châu Âu và sẽ tìm cách tận dụng lợi thế đó trong 13 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Cole Palmer là fan của MU từ nhỏ. ẢNH: CHELSEA FC

Theo Teamtalk (Anh), việc trở lại giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu sẽ giúp Manchester United có được ngân sách chuyển nhượng mùa hè lên tới 200 triệu bảng Anh. Có thông tin cho rằng Manchester United đang tập trung vào việc tái thiết hàng tiền vệ sau khi đã cải tổ hàng công vào năm ngoái.

Trước đây, MU từng được liên hệ với những tiền vệ hàng đầu Premier League như Carlos Baleba của Brighton và Adam Wharton của Crystal Palace. Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest và đội tuyển Anh cũng từng được nhắc đến khi được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford.

MU sẽ có một vị trí cần lấp đầy ở khu vực giữa sân khi Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford vào cuối mùa giải. Trong khi đó, Kobbie Mainoo đã thi đấu rất tốt kể từ khi Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền.