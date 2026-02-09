Bruno Fernandes vạch ra chìa khóa cho sự hồi sinh của MU, đưa Carrick vào thế khó 09/02/2026 06:19

MU đã đánh bại Tottenham 2-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 25 Premier League, với bàn thắng muộn của Bruno Fernandes, cùng bàn mở tỉ số của Bryan Mbeumo. Sau trận đấu, "đội trưởng Bruno Fernandes vạch ra chìa khóa cho sự hồi sinh của MU, đưa HLV tạm quyền Michael Carrick vào thế khó khi phải tìm cách duy trì mạch thắng và phong độ ấn tượng cho đội", tờ Mirror (Anh) viết.

Bruno Fernandes nhấn mạnh mục tiêu của Manchester United trong phần còn lại của mùa giải chỉ đơn giản là giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Quỷ đỏ đã giành được chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League sau khi đánh bại Tottenham, giúp HLV tạm quyền Michael Carrick duy trì thành tích toàn thắng.

Carrick đã dẫn dắt MU giành chiến thắng trước Manchester City, Arsenal, Fulham và giờ là Spurs. Hiện đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, MU đang có vị trí thuận lợi để giành một suất tham dự Champions League mùa tới.

Bàn thắng mở tỷ số được ghi bởi Bryan Mbeumo sau khi Cristian Romero của Tottenham bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi thô bạo với Casemiro ở phút 29. Bruno Fernandes đã ấn định chiến thắng bằng một bàn thắng muộn.

Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Khi chúng tôi thắng trận, sự tự tin càng ngày càng tăng cao", đội trưởng của MU Bruno Fernandes chia sẻ, "Điều rất quan trọng là chúng tôi phải giữ vững sự tập trung và không nên quá đà vào lúc này. Đây là một thành quả rất tốt và đáng mừng, nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục nỗ lực.

Nếu bạn không thắng trận tiếp theo và trận tiếp theo nữa, bạn sẽ lại rơi vào tình trạng tương tự, mất tự tin và khó tin vào những gì mình đã làm cho đến nay. Nhưng cho đến nay chúng tôi đã làm rất tốt mọi việc mà HLV Michael Carrick và ban huấn luyện yêu cầu.

Chúng tôi đã rất dũng cảm khi nhận trách nhiệm trong một số thời điểm của trận đấu, ra sân thi đấu và làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng. Mục tiêu chính là trận đấu tiếp theo, chúng tôi đã có bốn chiến thắng liên tiếp, chiến thắng này rất tuyệt, nhưng giờ chúng tôi cần phải giành được chiến thắng thứ năm".

Khi bàn luận về ý nghĩa của bàn thắng ấn định tỉ số của MU, tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes nói thêm, "Chúng tôi cần phải kết thúc trận đấu. Chúng tôi biết mình đang kiểm soát rất tốt trận đấu nhưng mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Tottenham có những cầu thủ rất giỏi ở tuyến trên, những người có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho họ. Để kết thúc trận đấu, chúng tôi vẫn có thể ghi được một hoặc hai bàn thắng nhưng không dễ dàng gì khi đối đầu với hàng thủ phòng ngự lùi sâu. Họ chơi rất chặt chẽ, hung hăng và phòng thủ rất tốt ngay cả khi chỉ có 10 người".