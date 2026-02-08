Al Nassr sẵn sàng loại bỏ Ronaldo: Lộ diện điểm đến tiếp theo 08/02/2026 10:28

Cristiano Ronaldo đang không hài lòng tại Al Nassr và sau khi đình công vắng mặt trận thứ hai liên tiếp, tuyển thủ Bồ Đào Nha đang được đồn đoán sẽ trở lại một trong những CLB cũ của mình. Trong khi đó, Al Nassr sẵn sàng loại bỏ Ronaldo.

Theo đó, Al Nassr sẽ không cản trở Cristiano Ronaldo nếu ngôi sao đang bất mãn này muốn ra đi vào mùa hè, bởi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 43 triệu bảng Anh của tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ có hiệu lực vào cuối mùa giải.

Ronaldo, 41 tuổi, đã không ra sân trong hai trận đấu gần đây nhất của Al Nassr tại giải Saudi Pro League sau khi thực hiện cuộc đình công vì không hài lòng với Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia (PIF) do ưu ái các CLB đối thủ trong hoạt động chuyển nhượng.

Al Nassr sẵn sàng loại bỏ Ronaldo. ẢNH: Yasser Bakhsh

Sau khi Ronaldo vắng mặt trong trận Al Nassr thắng Al Ittihad 2-0 hôm qua 7-2, những đồn đoán về việc Ronaldo có thể tìm cách rời khỏi giải Saudi Pro League của Saudi Arabia ngày càng gia tăng. Và hóa ra Al Nassr đã sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với cựu siêu sao của Manchester United và Real Madrid.

Tờ i Paper đưa tin các quan chức Saudi Arabia đã "bất ngờ" trước hành động của Ronaldo và vẫn kiên định với niềm tin rằng không cầu thủ nào - kể cả người từng nhiều lần giành Quả bóng vàng - lại có quyền can thiệp vào giải đấu. Với suy nghĩ đó, họ đã sẵn sàng "ký hợp đồng với một vị vua mới" nếu Ronaldo, người đã trở thành biểu tượng của giải đấu kể từ khi gia nhập vào tháng 12 năm 2022, rời đi.

Một nguồn tin thân cận với giải Saudi Pro League cho biết: “Với việc các ngôi sao lớn khác rời đi, chúng tôi sẽ xem xét nhiều tên tuổi lớn khác trong mùa hè. Mohamed Salah và Bruno Fernandes sẽ là những lựa chọn hoàn hảo. Đặc biệt là Salah, vì anh ấy là người Hồi giáo và sẽ thu hút được lượng khán giả Ả Rập.

Việc có được một trong hai cầu thủ đó, cùng với tài năng trẻ kia, sẽ là một điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Và thực sự sẽ giúp giảm bớt phần nào tổn thất do sự ra đi của Cristiano Ronaldo gây ra".

Fan Al Nassr ủng hộ Ronaldo lên tiếng về sự bất công ở Saudi Pro League. ẢNH: AFP

Mặc dù MU không có ý định đưa Ronaldo trở lại Old Trafford lần thứ ba, nhưng vẫn có khả năng tiền đạo kỳ cựu người Bồ Đào Nha sẽ trở lại CLB đầu tiên của mình, Sporting Lisbon. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu CLB của Bồ Đào Nha có thể tìm được 43 triệu bảng Anh cần thiết để đưa Ronaldo trở lại châu Âu hay không.

Việc Cristiano Ronaldo vắng mặt trong 2 trận đấu không ảnh hưởng đến Al Nassr khi họ giành chiến thắng cả 2, trong đó có việc đánh bại đội bóng rất mạnh là Al Ittihad nhờ các bàn thắng muộn của cựu tiền đạo Liverpool Sadio Mane và Angelo Gabriel. Đáng chú ý, ở trận này, các fan của Al Nassr đã trưng nhiều biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộ với Ronaldo.