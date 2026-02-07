Việc Beckham trở lại làm ông chủ MU được coi là 'giấc mơ thành hiện thực' 07/02/2026 07:29

(PLO)- Việc Beckham trở lại làm ông chủ MU được coi là "giấc mơ thành hiện thực", theo như lời khẳng định của một cựu cầu thủ "quỷ đỏ" thành Manchester.

Cựu hậu vệ của MU, Wes Brown, đã bày tỏ quan điểm về việc cựu đồng đội David Beckham trở thành chủ sở hữu của đội chủ sân Old Trafford trong tương lai. Wes Brown thừa nhận sẽ là giấc mơ thành hiện thực nếu Sir David Beckham trở lại làm ông chủ MU.

David Beckham chia tay Manchester United vào năm 2003 để gia nhập Real Madrid với giá 25 triệu bảng Anh sau khi bất hòa với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Kể từ khi giải nghệ, Beckham đã tham gia vào thế giới bóng đá qua việc đầu tư vào nhiều CLB. Beckham, 50 tuổi hiện là chủ sở hữu của đội Inter Miami tại giải Major League Soccer và gần đây hơn, trở thành thành viên chủ chốt của một tập đoàn sở hữu CLB Salford City.

Cổ đông chính của MU là gia đình Glazer bị cổ động viên "quỷ đỏ" tẩy chay, không được lòng người hâm mộ trong suốt thời gian họ điều hành đội chủ sân Old Trafford, và những đồn đoán về việc bán CLB đã rộ lên trong những năm gần đây. Chính sự không chắc chắn đó đã dẫn đến việc tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe trở thành đồng sở hữu của MU vào năm 2024 sau khi mua 27% cổ phần CLB với giá 1,25 tỉ bảng Anh.

Wes Brown (trái) bên cạnh 2 huyền thoại của MU là Sir Alex Ferguson và Rio Ferdinand. ẢNH: EPA

Trong nhiệm kỳ của mình, Ratcliffe đã trở thành gương mặt đại diện cho ban lãnh đạo MU, và ông cũng gây ra nhiều tranh cãi. MU đã thực hiện một loạt các biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc sa thải hàng loạt nhân viên. Và ở một số nơi, vẫn còn đó khát vọng thâu tóm MU.

Mặc dù Brown không tin rằng Beckham sẽ đưa ra lời đề nghị hỏi mua Manchester United trong tương lai gần, nhưng anh thừa nhận đó sẽ là một giấc mơ thành hiện thực. Cựu trung vệ của Manchester United Wes Brown chia sẻ, "Liệu Beckham có thể trở lại Manchester United với tư cách chủ sở hữu một ngày nào đó không? Beckham đã làm rất tốt ở Inter Miami.

David Beckham đã mang về một số cầu thủ xuất sắc. Giờ đây họ đang xây dựng lại đội bóng Inter Miami để ngày càng phát triển, trở thành một thương hiệu toàn cầu. David Beckham đã làm rất tốt ở khía cạnh đó. Manchester United thì hơi khác một chút.

Inter Miami là một đội bóng mới cần phải khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Tôi không nghĩ ai lại cho rằng Manchester United cần phải làm điều đó!. Nhưng Becks trở lại Manchester United ư? Đó sẽ là giấc mơ thành hiện thực nếu điều đó xảy ra, nhưng tôi nghĩ Sir David Beckham hiện đang khá bận rộn".

Việc Sir David Beckham trở lại làm ông chủ MU là điều có khả năng xảy ra, nhưng không đến trong tương lai gần. ẢNH: AFP

Nhóm sở hữu của Beckham đứng sau Inter Miami được thành lập vào năm 2013 với tên gọi Miami Beckham United. Cựu cầu thủ của AC Milan và Paris Saint-Germain Beckham đã đạt được thỏa thuận khi gia nhập LA Galaxy, cho phép anh sở hữu một đội bóng mới với mức phí nhượng quyền thương hiệu ưu đãi.

Phát biểu vào năm 2023, khi Manchester United đang tích cực tìm kiếm chủ sở hữu mới, Beckham đã giải thích những gì anh muốn thấy xảy ra ở cấp độ đó. Sir David Beckham nói: "Bất cứ ai điều hành CLB của bạn, bạn đều muốn họ có đam mê, tham gia tích cực, đưa ra những quyết định đúng đắn, mang về những cầu thủ phù hợp và đầu tư vào CLB.

Bởi vì CLB cần đầu tư, dù là cơ sở huấn luyện, sân vận động, hay nâng cấp sân cỏ… những việc lớn như vậy cần phải được thực hiện và những thay đổi cần phải diễn ra, đặc biệt khi bạn nhìn vào những gì mà Man City đang làm".