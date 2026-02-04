Carrick triệu tập thần đồng 15 tuổi lên đội 1 MU 04/02/2026 11:30

Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel được đánh giá cao tại Manchester United và anh tiếp tục gây ấn tượng với lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, JJ Gabriel đã được triệu tập vào đội một tập luyện lần đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick trong tuần này. Cầu thủ 15 tuổi này đã gây ấn tượng với những màn trình diễn của mình tại học viện đào tạo trẻ "quỷ đỏ" sau khi đá chính trong cả hai trận thắng của Manchester United tại FA Youth Cup mùa này.

JJ Gabriel đã ghi 14 bàn thắng trong 19 trận đấu cho đội U-18 MU ở giải đấu mùa này và đã tham gia một vài buổi tập cùng đội một. Trước khi bị sa thải, Ruben Amorim cũng từng gọi cầu thủ trẻ này vào đội hình 1.

Theo tờ The Sun (Anh), Gabriel đã được triệu tập vào buổi tập của đội một Manchester United trong tuần này sau khi gây ấn tượng mạnh với Carrick. Bản báo cáo cho biết các cầu thủ trẻ từ học viện không thể tham gia do họ thi đấu vào tối thứ Hai gặp West Brom - trận đấu mà đội U-21 MU đã thắng 5-1.

Các cầu thủ Manchester United được nghỉ vào thứ Hai trước khi thứ Ba là ngày để các cầu thủ đá chính trong trận thắng Fulham 3-2 tại Premier League hồi phục. Gabriel không thể thi đấu ở Ngoại hạng Anh vì mới 15 tuổi, điều đó có nghĩa là anh sẽ phải chờ đến đầu mùa giải tới mới có trận ra mắt chuyên nghiệp.

Carrick đánh giá rất cao Gabriel, tương tự như người tiền nhiệm Amorim. ẢNH: EPA

Sau các thương vụ chuyển nhượng hồi tháng Giêng, MU đã cho một số cầu thủ trẻ từ học viện ra đi theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Sekou Kone, Jacob Devaney, Gabriele Biancheri, Ethan Wheatley và James Scanlon đều được cho mượn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Trước đó, HLV đội U-18 MU Darren Fletcher cho biết sự kỳ vọng dành cho cầu thủ trẻ Gabriel là "xứng đáng". "JJ Gabriel là một tài năng xuất sắc", Darren Fletcher nói, "Tôi rất thích được làm việc với cậu ấy và hiểu thêm về cậu ấy. Gabriel là một chàng trai trẻ được kỳ vọng rất cao, có rất nhiều sự chú ý dành cho cậu ấy và điều đó hoàn toàn xứng đáng vì cậu ấy thực sự là một tài năng.

Gabriel rất chăm chỉ. Điều đầu tiên tôi muốn nói là cậu ấy yêu bóng đá. Cậu ấy thích tập luyện, thích thi đấu, thích cầm bóng, thích thể hiện bản thân. Cậu ấy đưa ra những quyết định tuyệt vời. Gabriel có một niềm đam mê với bóng đá thật đáng kinh ngạc. Mới 15 tuổi, tương lai tươi sáng đang chờ đón cậu ấy. Tôi vô cùng hào hứng với tài năng của Gabriel, nhưng điều quan trọng nhất là cậu ấy tiếp tục phát triển, cậu ấy đang chơi cho đội U-18 và thể hiện rất xuất sắc, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi".

Thần đồng 15 tuổi của MU JJ Gabriel. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Darren Fletcher nói thêm, "JJ Gabriel đang phát triển ở đó. Nhưng thế giới rộng mở trước mắt cậu ấy và cậu ấy chỉ cần tiếp tục hành trình của mình, thời cơ sẽ đến đúng lúc. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm để đưa cậu ấy vào đội một và tôi nghĩ nhiều người cũng đồng ý với tôi.

Nhưng tôi không thể không dành lời khen ngợi cho JJ Gabriel. Cậu ấy có một gia đình tuyệt vời và sự hỗ trợ tuyệt vời xung quanh, và cậu ấy là một người mà chúng tôi rất vui mừng khi có mặt tại CLB."

Và chúng tôi chỉ hy vọng Gabriel sẽ tiếp tục tiến bộ, học hỏi mỗi ngày và cứ là chính mình, tận hưởng tình yêu bóng đá, thể hiện bản thân và ghi thật nhiều bàn thắng để đội U-18 Manchester United giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Và khi đó, tôi sẽ là một người đàn ông hạnh phúc".