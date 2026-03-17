Sập bẫy 'bác sĩ trị tóc' tại cơ sở BN Center, 50 người mất hơn 2 tỉ 17/03/2026 20:43

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá cơ sở trị bệnh tóc "chui" BN Center, khởi tố hai bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Hộ kinh doanh BN Center (372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).

Trước đó, ngày 6-11-2025, Công an TP.HCM (Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì) phối hợp Sở Y tế TP.HCM kiểm tra hộ kinh doanh BN Center do Trần Thị Xuân (31 tuổi) đứng tên đăng ký.

Quá trình điều tra xác định cơ sở này thực chất do Lê Thị Thanh Giang (25 tuổi) làm chủ, còn Xuân chỉ đứng tên hộ kinh doanh.

Giang (bên trái) và Xuân đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, BN Center đã quảng cáo trên mạng xã hội Facebook là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên điều trị các bệnh về tóc và da đầu, có bác sĩ chuyên môn nhằm thu hút khách hàng. Tuy nhiên, cơ sở này chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cũng như giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

Thực tế, BN Center không phải là cơ sở khám, chữa bệnh và cũng không có kỹ thuật viên được đào tạo trong lĩnh vực y tế. Khi khách hàng đến điều trị, các cá nhân tại đây tự xưng là bác sĩ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sĩ để thực hiện các dịch vụ điều trị và thu tiền của khách.

Giang được xác định là chủ của BN Center. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng xác định đến nay đã có 50 khách hàng đến điều trị tại cơ sở này, tổng số tiền đã thanh toán hơn 2,06 tỉ đồng. Sau khi điều trị không đạt hiệu quả như quảng cáo, nhiều người đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM đề nghị xử lý.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân. Riêng Lê Thị Thanh Giang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xác minh, thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt.