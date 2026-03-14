Công an TP.HCM tìm bị hại vụ chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng 14/03/2026 12:21

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm các cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt tài sản khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB mang tên Bùi Văn Đông.

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra ngày 22-9-2017, tại Ngân hàng MB – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (địa chỉ số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, người sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông (mở tại Ngân hàng MB – CN Đồng Nai) đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo: Những tổ chức, cá nhân nào đã bị chiếm đoạt tài sản khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nêu trên mang tên Bùi Văn Đông, đề nghị liên hệ ngay với đơn vị thụ lý.

Người dân có thể đến trực tiếp Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM hoặc liên hệ Điều tra viên Hoàng Việt Tiến qua số điện thoại: 0934.367.039.

Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại liên hệ trước ngày 20-3 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.