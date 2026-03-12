Hàng chục nam nữ thanh niên hẹn đánh nhau vì tiếng nẹt pô 12/03/2026 18:19

(PLO)- Sau màn nẹt pô trên đường phố và đăng ảnh thách thức nhau trên TikTok, hàng chục thanh niên đã hẹn nhau hỗn chiến bằng nhiều loại hung khí nguy hiểm.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Dầu Thanh Phong (17 tuổi, ngụ phường An Nhơn, TP.HCM) Nguyễn Trí Thanh (18 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường An Hội Tây, TP.HCM) cùng 20 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an cũng lập hồ sơ, sàng lọc xử lý với nhiều người liên quan về cùng hành vi.

Mâu thuẫn từ việc nẹt pô

Trước đó, khuya ngày 3-3, nhiều người dân đi ngang quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông thấy hai nhóm thanh niên đuổi đánh, hỗn chiến dữ dội nên báo công an.

Phong và Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Công an phường An Hội Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt ở hiện trường, điều tra truy xét. Qua đó, đã mời hai nhóm thanh niên gồm gần 50 người lên trụ sở làm việc.

Cụ thể, tối 1-3, Thanh Phong cùng nhóm bạn khoảng năm người ngồi uống nước trên đường Nguyễn Oanh.

Lúc này, Trí Thanh cùng nhóm bạn đi trên ba xe gắn máy ngang qua và có hành vi nẹt pô. Bị nhóm Thanh Phong lườm, Trí Thanh về nhà và đăng một tấm ảnh bánh mỳ lên TikTok kèm nội dung: “Bận nẹt pô kẻ địch nên giờ mới ăn”.

Thấy nội dung này, Thanh Phong bức xúc nhắn tin chửi bới và hẹn Trí Thanh đánh nhau để "giải quyết". Cả hai thống nhất gặp tại chân cầu Bến Phân vào tối 3-3. Trí Thanh nói Phong có bao nhiêu "quân" thì kéo hết vào.

Công an sàng lọc, làm rõ hành vi của những người liên quan. Ảnh: CA

Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, Phong huy động được năm người. Thông tin lan truyền qua những người bạn đẩy số lượng tham gia lên đến 19 người. Cả nhóm hẹn tập trung tại quán sinh tố trên đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp để gặp, hẹn đánh nhau ở cầu Bến Phân.

Nhóm của Dầu Thanh Phong mang theo nhiều hung khí như ống sắt dài hơn một mét, dao tự chế và bình xịt hơi cay. Khoảng 22 giờ 30 ngày 3-3, cả nhóm bắt đầu xuất phát trên 10 xe máy.

Trong đó, Tạ Minh Anh chở Phong cầm theo ống sắt; Hà Tuấn Lâm (biệt danh Bẻn) cầm bình xịt hơi cay; Võ Phan Anh Tuấn mang theo dao tự chế. Ngoài ra, nhiều thành viên khác còn chở theo bạn gái đi cùng để "xem" đánh nhau.

Khi đến cầu Bến Phân, không thấy đối phương, Phong liên tục nhắn tin qua Messenger để truy hỏi: “Tụi mày tới đâu rồi”, Trí Thanh trả lời: "đang đổ về". Sau vài lần thay đổi địa điểm, Trí Thanh gửi địa chỉ cho Phong tại một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TP.HCM.

Hàng chục người tham gia gây rối

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Dầu Thanh Phong ập đến quán cà phê. Thấy nhóm của Nguyễn Trí Thanh có khoảng bốn người đang đứng phía trước, nhóm của Phong lập tức xông vào tấn công.

Phong dùng ống sắt, Lâm xịt hơi cay, Võ Phan Anh Tuấn dùng dao tự chế và Nguyễn Xuân Khoa cầm cây sắt có gắn cờ lao vào đuổi đánh.

Bị tấn công bất ngờ, Trí Thanh dùng gậy ba khúc đánh trả. Các thành viên trong nhóm của Thanh gồm Phạm Việt Luân, Bùi Lê Minh Phong và Lê Đăng Khoa dù không bàn bạc từ trước nhưng thấy bạn bị đánh đã không can ngăn mà dùng ghế sắt, bàn gỗ và ly thủy tinh của quán cà phê ném trả dữ dội về phía nhóm của Phong.

Hình ảnh từ camera tại hiện trường cho thấy, hai nhóm thanh niên liên tục rượt đuổi, dùng hung khí đánh nhau và ném đồ đạc tán loạn trong hơn 10 phút. Sau khi hỗn chiến, cả hai nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an phường An Hội Đông đã mời tất cả các thành viên về trụ sở làm việc.

Trí Thanh khai nhận trước đó có nảy sinh mâu thuẫn với Thanh Phong từ việc nẹt pô. Phong sau đó nhắn tin nội dung: "lúc nãy mày nẹt ai, sau tao kêu mày không quay lại, thử mày quay lại nẹt tao xem". Trí Thanh cho rằng mình không phải là người lái xe, không nẹt pô thì bị đối phương "kiếm chuyện".

Phong sau đó hẹn Thanh ra hai địa điểm để đánh nhau nhưng đổi điểm vì "có công an". Tại cơ quan Công an, các thành viên thuộc nhóm của Dầu Thanh Phong và Nguyễn Trí Thanh đều thừa nhận toàn bộ hành vi.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ các vật chứng như: ghế xếp, bàn gỗ, hai cây sắt vuông, một bình xịt hơi cay, một cây sắt inox, một mã tấu tự chế và một gậy ba khúc.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.