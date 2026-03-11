Tạt xăng đốt người mua ve chai vì cho rằng bị nói xấu 11/03/2026 19:28

(PLO)- Cho rằng người mua ve chai nói xấu mình, Vũ dùng xăng tạt vào người bị hại rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bỏng khoảng 64% cơ thể.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Văn Vũ (27 tuổi, trú phường Tô Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Trương Văn Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Kết quả điều tra ban đầu, sáng 8-3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông LTT (55 tuổi, quê Cà Mau) đi ngang qua. Cho rằng ông T nói xấu mình, Vũ nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân.

Vũ lấy vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, ca nhựa, bật lửa và cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ, phường Tô Châu, nơi ông T đang nằm võng. Tại đây, Vũ rót xăng ra ca nhựa rồi tạt vào người ông T và châm lửa đốt khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy.

Nạn nhân bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Sau khi gây án, Vũ quay về nhà và bị lực lượng Công an phường Tô Châu mời làm việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.