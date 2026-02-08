Công an An Giang khởi tố nhóm thanh niên chém người, cướp tài sản 08/02/2026 11:47

(PLO)- Nhóm bị can từ 17-20 tuổi mang theo dao tự chế đi chém người, còn cướp xe máy và ném bom xăng gây cháy nổ trước nhà dân.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 9 bị can có độ tuổi từ 17-20 tuổi (cùng cư trú phường Châu Đốc) để điều tra về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Trong số đó, Công an đã bắt tạm giam các bị can Trịnh Công Tá, Mai Quốc Huy, Nguyễn Hoàng Phú Quí và Ngô Văn Lương; bị can Trần Văn Tâm đã bị tạm giam trước đó. Đồng thời, Công an cũng cấm đi khỏi nơi cư trú các bị can Nguyễn Văn Tâm Phúc, Đỗ Văn Lộc. Riêng Võ Tấn Lợi và Vi Phương Nam đã bị tạm giam trong vụ án khác.

Từ trái qua: Các bị can Trịnh Công Tá, Nguyễn Hoàng Phú Quí, Ngô Văn Lương và Đỗ Văn Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Bị can Trần Văn Tâm (ảnh trái) và bị can Mai Quốc Huy (ảnh phải) tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Thông tin ban đầu, chiều 6-10-2025, tức giận việc bị nhóm thanh niên xã Hoà Lạc thách thức, Quí rủ Tá, Huy, Tâm và nhóm bạn đi chém nhau. Nhóm Quí mang theo hai cây dao và nhiều viên gạch, rồi chở nhau đến xã Hoà Lạc.

Khi đi đến khu vực ấp Hòa Phát, phát hiện Phan Trí Thiện cùng năm thanh niên, thiếu niên đang dừng xe bên đường. Nghĩ đây là nhóm Hoà Lạc nên nhóm Quí dùng gạch ném và dùng dao chém Thiện gây thương tích 13%. Ngoài ra, Tâm và Tá còn cướp hai chiếc xe máy của nhóm Thiện.

Đến hôm sau, Quí cùng Tá, Lộc, Phúc, Lợi, Nam, Lương cùng một số thanh thiếu niên khác tiếp tục mang theo dao tự chế và bom xăng chở nhau đi tìm nhóm thanh niên xã Hoà Lạc đánh tiếp.

Khi đến khu vực ấp Hòa Bình 3 thì phát hiện một nhóm thanh niên đang dừng xe máy đứng nói chuyện. Thấy vậy, nhóm của Quí liền lao đến chém thì nhóm thanh niên này bỏ chạy. Không dừng lại, nhóm của Quí còn dùng bom xăng ném gây cháy nổ trước nhà dân, chạy xe rú ga, la lối gây náo loạn khu vực.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý những người có liên quan đến vụ án.