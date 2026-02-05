Đà Nẵng: Khởi tố 3 cựu lãnh đạo huyện Núi Thành cũ 05/02/2026 20:04

(PLO)- Ba cựu lãnh đạo huyện Núi Thành cũ bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tối 5-2, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố bị can đối với ba cựu lãnh đạo huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba cựu lãnh đạo bị khởi tố gồm Trương Văn Trung, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cũ; Trần Đình Minh, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường; Bùi Thiên Năm, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đất đai.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những bị can này.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP còn khởi tố bị can đối với ba lãnh đạo Công ty Đại Sơn về tội danh trên.