Bắt người đàn ông ném bom xăng vào nhà dân gây cháy xe tải 05/02/2026 14:51

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông ở Cần Thơ dùng bom xăng ném vào nhà người dân gây cháy.

Ngày 5-2, Công an Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiến (42 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) về tội hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 28-1 Công an Phường Phú Lợi tiếp nhận tin báo của bà KO. (ngụ đường Võ Văn Kiệt) về việc khu vực nhà bà bị một người lạ mặt ném bom xăng làm cháy 1 xe tải.

Bị can Nguyễn Văn Tiến bị khởi tố vì có hành vi ném bom xăng vào nhà dân.

Bom xăng khiến 1 xe tải bị cháy. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an Phường Phú Lợi đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó, lực lượng Công an xác định Tiến là nghi phạm thực hiện nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã sử dụng các chai bia chứa xăng, miệng chai quấn vải, châm lửa, ném vào khu vực trước nhà rồi bỏ trốn.

Theo công an, trước Tiến đã nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, đã được Công an Phường mời làm việc, nhắc nhở, giáo dục nhưng không chấp hành, không sửa đổi hành vi, tiếp tục vi phạm.