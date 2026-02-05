Phát hiện cặp vợ chồng ở Khánh Hòa nuôi nhốt 4 con tê tê quý hiếm 05/02/2026 12:25

Ngày 5-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý ông Lê Thanh Tâm (45 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Hoàng Nhật Lam (41 tuổi, cùng ngụ xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm.

Video: Cảnh sát phát hiện ông Tâm cùng vợ nuôi nhốt 4 con tê tê quý hiếm.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 ngày 4-2, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất căn nhà ở xã Suối Hiệp. Tại đây, cảnh sát phát hiện ông Lê Thanh Tâm cùng vợ đang dùng dây cột hai con tê tê tại sân nhà.

Ông Tâm làm việc với công an. Ảnh: XH

Qua đấu tranh, ông Tâm khai nhận ngoài hai con tê tê trên, ông còn nuôi nhốt hai con khác ở phía sau nhà. Ngoài ra, ông còn cất giấu một con đã chết trong tủ đông tại nhà cha ruột.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ tất cả tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.