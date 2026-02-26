Hai người đi nhầm xe máy của nhau suốt 7 ngày Tết 26/02/2026 16:42

(PLO)- Đi nhầm xe máy từ ngày 29 tháng Chạp nhưng đến mùng 7 Tết, người đàn ông mới trình báo công an về việc nhầm lẫn này.

Ngày 26-2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường Hồng Gai cho biết vừa tổ chức trao trả xe máy về đúng chủ trong vụ việc hai người lạ đi nhầm xe của nhau suốt bảy ngày Tết.

Trước đó, chiều 23-2 (mùng 7 Tết), Công an phường Hồng Gai tiếp nhận đơn trình báo của ông Ngô Quốc Trị (69 tuổi, trú phường Cao Xanh) về việc nhầm lẫn phương tiện.

Theo nội dung trình báo, ngày 16-2 (29 Tết), ông Trị mượn xe máy biển kiểm soát 14T4-1178 của cháu trai là anh Luyện Tuấn Anh để đi mua hoa tại khu 1, phường Cao Xanh.

Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả lại phương tiện cho đúng chủ sở hữu. Ảnh: CAQN

Tại đây, anh Hoàng Văn Chuyền (41 tuổi, trú Ninh Bình) cũng sử dụng mô tô có đặc điểm tương tự đến mua hàng. Do hai phương tiện có hình dáng, màu sắc giống nhau và chìa khóa vẫn khởi động được nên sau khi thanh toán, anh Chuyền điều khiển nhầm xe của ông Trị rồi rời đi.

Về phía ông Trị, do đây là xe mượn và vẫn sử dụng chìa khóa bình thường nên ông cũng không nhận ra sự nhầm lẫn cho đến khi trả xe cho anh Tuấn Anh.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Gai đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Với tinh thần trách nhiệm, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện đi nhầm, liên hệ và tổ chức trao trả lại xe cho đúng chủ sở hữu.

Qua vụ việc trên, Công an phường Hồng Gai khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ biển kiểm soát, đặc điểm xe trước khi điều khiển. Đồng thời, người dân nên trang bị thêm khóa càng, khóa chống trộm để hạn chế nhầm lẫn và phòng ngừa rủi ro.