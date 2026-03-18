Bắt giữ nữ bị can có lệnh truy nã đặc biệt 18/03/2026 11:39

(PLO)- Lâm Thị Duyên bị tuyên án bảy năm tù về tội danh liên quan ma túy nhưng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Ngày 18-3, lãnh đạo Công an phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Cần Thơ bắt giữ Lâm Thị Duyên (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nay là xã An Ninh, TP Cần Thơ) theo lệnh truy nã đặc biệt.

Lâm Thị Duyên lúc bị bắt. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, qua công tác trao đổi thông tin và công tác quản lý địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 16-3, Công an phường Cam Ranh phát hiện Duyên đang lẩn trốn trên địa bàn.

Công an phường Cam Ranh sau đó phối hợp Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Cần Thơ bắt giữ Duyên.

Theo hồ sơ, tháng 2-2024, Duyên bị TAND huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) tuyên phạt bảy năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, khi đang được tại ngoại chờ thi hành án thì bị cáo này đã bỏ trốn khỏi địa phương.