Hơn 100 tài xế dính nồng độ cồn trên 'phố ăn nhậu' tại Đồng Nai 01/06/2026 16:08

(PLO)- Sau một tuần ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý gần 500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở đường Võ Thị Sáu.

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai cho biết sau một tuần ra quân kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông trên khu vực đường Võ Thị Sáu, đơn vị đã lập 482 biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, chủ động phòng ngừa các hành vi tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Võ Thị Sáu và các tuyến nhánh thuộc phường Trấn Biên.

Lực lượng chức năng mật phục xử lý các trường hợp đã uống rượu bia còn lái xe. Ảnh: CA

Đây là khu vực tập trung nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động về đêm. Nơi này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra vi phạm nồng độ cồn, tụ tập điều khiển xe tốc độ cao, nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT đã phối hợp Công an phường Trấn Biên, lực lượng Cảnh sát cơ động, Tổ công tác 161 cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra công khai kết hợp mật phục, hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong bảy ngày ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý, lập 482 biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có 110 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 24 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 22 trường hợp không có giấy phép lái xe và 11 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: CAĐN.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm khác như điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường.

Theo lực lượng CSGT, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác xuyên đêm, tập trung xử lý quyết liệt các nhóm hành vi nguy hiểm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.