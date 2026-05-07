Vụ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố cha dượng tội giết người, củng cố hồ sơ để xử lý mẹ đẻ 07/05/2026 15:40

(PLO)- Liên quan đến vụ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong, cha dượng bị khởi tố về tội giết người; đối với mẹ đẻ, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, thường trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bé BTH (4 tuổi) bị cha dượng là Hiệp bạo hành dẫn đến tử vong.

Bị can Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: CA.

Thời gian qua, Hiệp và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng. Cặp đôi này thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3-2026 đến nay. Ở cùng có cháu H (là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

Theo cơ quan điều tra, chiều 3-5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đánh cháu bằng dép, phạt cháu đứng góc vào nhà rồi bảo cháu vào tắm.

Bàn Thị Tâm. Ảnh: CA.

Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi hành hạ cháu, Tâm biết nhưng không nói gì.

Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong vào ngày hôm qua.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.