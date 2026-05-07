Chân dung cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong 07/05/2026 11:00

(PLO)- Bé gái 4 tuổi tử vong do thương tích quá nặng sau thời gian dài bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở Hà Nội.

Sáng 7-5, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc bé BTH (4 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Chiều 6-5, sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội), bé H đã tử vong do thương tích quá nặng sau thời gian dài bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: Báo BVPL

Theo cơ quan chức năng, bé H nhập viện tối 3-5 trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định bé bị tổn thương cơ thể tới 99%, nguy cơ tử vong rất cao.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang). Bé H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3-2026.

Chiều 3-5, sau nhiều lần đánh đập bé H vì cho rằng cháu nghịch bẩn và ăn vụng, Hiệp đã dùng vòi xịt bồn cầu xịt nước tấn công bé H. Khi cháu bé giãy giụa, Hiệp tiếp tục khống chế cho đến khi nạn nhân bất động.

Dù chứng kiến sự việc, Tâm không can ngăn. Chỉ khi phát hiện bé H không còn phản ứng, cả hai mới đưa đi cấp cứu.

Cơ quan công an cũng đang làm rõ Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành bé H trong khoảng một tháng trước đó bằng nhiều vật dụng như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo. Hai người còn bỏ đói, bắt bé đeo chai nước nặng vào cổ để “trừng phạt”.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ nhỏ không có khả năng tự vệ nhưng bị chính người thân bạo hành dẫn đến tử vong.