Nghi vấn cháu bé 2 tuổi bị bạo hành đến hôn mê 05/05/2026 18:02

(PLO)- Hiện cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp, TP.HCM đang xác minh làm rõ vụ việc.

Ngày 5-5, theo tìm hiểu của PLO, lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp, TP.HCM đang xác minh làm rõ nghi vấn vụ một bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột cùng cha dượng bạo hành dẫn đến hôn mê, thương tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2-5 cơ sở y tế tiếp nhận một bé trai sinh năm 2024 được mẹ ruột và cha dượng (thuê phòng trọ tại xã Hòa Hiệp) đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, trên người nhiều thương tích. Sau đó, cháu bé được chuyển lên một bệnh viện tại trung tâm TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Vụ việc cũng được báo ngay cho cơ quan chức năng tại xã Hòa Hiệp để xác minh, xử lý. Ngay khi biết thông tin, xã Hòa Hiệp đã có chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đoàn thể theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ cháu bé.

Theo tìm hiểu từ bệnh viện ngày 5-5, cháu bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, có vết gãy xương cũ…Hiện cháu bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn đang trong tình trạng nặng nên phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Mẹ cháu bé được xác định là NTTT (33 tuổi) cùng với DC (30 tuổi) chung sống như vợ chồng, mới chuyển đến ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp thuê trọ thời gian không lâu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.