Công an xác minh vụ bé gái 9 tuổi nghi bị mẹ bạo hành 14/04/2026 10:22

(PLO)- Công an xác minh thông tin bé gái 9 tuổi bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nghi bị mẹ ruột bạo hành ở Đắk Lắk.

Ngày 14-4, một lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo của người dân về một vụ bạo hành trẻ em.

Hình ảnh bé gái bị nhiều vết bầm tím. Ảnh: N.D

Theo lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột, người trình báo là cha cháu bé. Nạn nhân là bé gái 9 tuổi. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên người bé gái có nhiều vết bầm tím.

Hiện, Công an phường Buôn Ma Thuột đang mời những người có liên quan vụ việc đến làm việc để xác minh, làm rõ.

Nạn nhân trong vụ việc là bé A (9 tuổi, hiện đang là học sinh một trường tiểu học ở phường Buôn Ma Thuột).

Cha ruột bé A cho biết ông cưới vợ năm 2006 và ly hôn năm 2025. Sau ly hôn, ông nhận nuôi bé A, con gái lớn ở với mẹ.

Theo ông T, vừa qua bé A xin về ở với mẹ và chị gái cho vui nên ông đồng ý. Tuy nhiên, chiều 13-4, ông đến đón con gái đi chơi thì phát hiện cơ thể con có nhiều vết bầm tím. Khi biết con gái bị vợ cũ đánh, ông T đã đưa con đến công an phường trình báo.

Nhiều vết bầm trên tay bé gái. Ảnh: N.D

"Đây không phải lần đầu tiên vợ cũ tôi đánh con. Lần này do quá bức xúc nên tôi đưa con đến công an phường để trình báo”, ông T nói.

PV đã liên hệ qua điện thoại với mẹ cháu A để có thêm thông tin. Qua điện thoại, bà này cho biết đang bị gãy chân, đang ở bệnh viện, khi nào về sẽ liên hệ lại.