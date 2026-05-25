Kẻ gian mạo danh giáo viên chủ nhiệm, lừa 50 triệu đồng của gia đình nghèo 25/05/2026 18:56

(PLO)- Kẻ gian mạo danh là giáo viên chủ nhiệm, lừa sạch 50 triệu đồng mới được hỗ trợ của một gia đình nghèo khó.

Ngày 25-5, ông Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết một gia đình trên địa bàn vừa bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Anh Định (thứ ba từ trái qua) vừa bị kẻ gian lừa sạch 50 triệu đồng tiền hỗ trợ. Ảnh: T.T

Theo ông Quang, vụ việc xảy ra sau khi gia đình nạn nhân nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm và trường học trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, gia đình anh Phan Văn Định (ngụ thôn 3, xã Cư Prao) có hoàn cảnh khó khăn. Anh bị bệnh hở van tim ba lá nặng, không còn khả năng lao động, gia đình có hai con nhỏ đang theo học tại Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Cư Prao.

Biết được hoàn cảnh anh Định, đại diện nhà trường đã kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp được 50 triệu đồng hỗ trợ.

Ngày 23-5, đại diện nhà trường đã trao trực tiếp cho gia đình anh Định 20 triệu đồng và chuyển khoản 30 triệu đồng.

Đến sáng 24-5, một người mạo danh là cô giáo chủ nhiệm của con anh Định đã kết bạn qua Zalo với anh.

Người này nói có thêm tổ chức từ thiện hỗ trợ, yêu cầu gia đình chuyển lại số tiền đã nhận để tổng hợp trước khi trao lại.

Do chủ quan, anh Định không hỏi lại giáo viên chủ nhiệm hoặc đại diện nhà trường mà đã chuyển khoản hơn 50 triệu đồng theo yêu cầu của người này.

Sau khi chuyển tiền, anh Định không nhận lại được tiền nên đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp con mình. Khi đó anh mới biết bị lừa.

Hiện đại diện Trường THCS Lý Tự Trọng và gia đình anh Định đã trình báo sự việc đến Công an xã Cư Prao.