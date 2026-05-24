Khen thưởng nhóm 'chiến binh jetski' cứu hàng trăm người trong lũ dữ 24/05/2026 11:45

(PLO)- Sự ghi nhận có thể hơi muộn nhưng với nhiều người dân từng được cứu sống, nhóm ‘chiến binh jetski” này từ lâu đã là những người hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định tặng bằng khen cho nhóm “chiến binh jetski” của anh Trương Minh Khoa cùng bốn tình nguyện viên Võ Văn Tú, Mai Văn Diệp, Lê Ngọc Hiếu và Phan Toàn Nghĩa (cùng ngụ Hòa Thắng, Mũi Né, Phan Thiết) vì hành động dũng cảm cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Nhóm tình nguyện viên len lỏi khắp nơi để cứu người.

Đây là nhóm tình nguyện viên tự tập hợp, đưa phương tiện, tiền túi của cá nhân để hỗ trợ người dân Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk…trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 10, tháng 11-2025 mà PLO đã có nhiều bài phản ảnh.

Còn người mắc kẹt là còn đi

Cuối tháng 10-2025, khi những trận lũ lịch sử bất ngờ trút xuống Hàm Thuận, Hàm Thắng rồi lan rộng khắp nhiều tỉnh thành, nuốt chửng nhà cửa và đẩy hàng ngàn người vào lằn ranh sinh tử.

Không chờ ai kêu gọi, không mệnh lệnh, không hỗ trợ, Khoa cùng khoảng 20 người bạn tự phát tập hợp thành một đội cứu hộ đặc biệt. Những chiếc ca nô, jetski vốn dùng để du lịch, giải trí hay mưu sinh bỗng trở thành phương tiện giành giật sự sống giữa biển nước mênh mông.

Những chiếc jetski trở thành phương tiện cơ động cứu hộ hiệu quả.

Từ Phan Thiết, Hàm Thuận Nam cho đến nửa đêm 1-11-2025 khi thảm kịch vỡ hồ trên núi Tân Lai ở Tuy Phong xảy ra, nhóm của Khoa gần như có mặt ở mọi điểm nóng.

Rồi đến chiều 20-11-2025, khi Khánh Hòa chìm trong trận lũ lớn, những “chiến binh jetski” ấy lại tiếp tục lên đường.

Mang theo năm xe bán tải, ba chiếc jetski, họ vượt đêm lao vào vùng ngập. 23 giờ 30, ngay khi vừa tới tâm lũ, gần 20 tình nguyện viên lập tức hạ thủy phương tiện xuống dòng nước cuộn xiết.

Ánh đèn pin xé màn đêm. Bộ đàm liên tục réo vang. Ba chiếc jetski tỏa đi ba hướng giữa dòng nước hung dữ, len lỏi vào từng con hẻm, mái nhà, tiếng kêu cứu.

Bất kể ngày đêm, nhóm "chiến binh" có mặt khắp nơi, xuyên tỉnh.

Hơn 1.000 tin nhắn cầu cứu dồn dập trong đêm. Và gần như không một lời cầu cứu nào bị bỏ lại phía sau.

10 giờ ngâm mình cứu gần 300 mạng người

Từ nửa đêm 20-11 đến trưa hôm sau, nhóm “chiến binh jetski” đã tạo nên một kỳ tích hiếm có: cứu thành công gần 300 người dân mắc kẹt giữa biển nước.

Có những người già co ro trên mái nhà. Có trẻ nhỏ khóc lả vì đói lạnh. Có những gia đình ôm chặt nhau giữa dòng nước xiết trong tuyệt vọng.

Đưa trẻ sơ sinh ở Khánh Hòa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mỗi chuyến jetski lao đi là một lần đối mặt hiểm nguy. Chỉ cần va vào vật cản ngầm, dòng nước xoáy hay mất phương hướng trong đêm tối, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Không ai tính toán tiền bạc. Không ai hỏi sẽ được gì sau những chuyến cứu người thập tử nhất sinh ấy.

Anh Trương Minh Khoa giữa vùng lũ PhúYên.

Để duy trì hoạt động, nhóm của Khoa đã tự bỏ tiền túi hơn 80 triệu đồng cho xăng dầu, vận hành phương tiện. Khi hàng cứu trợ cạn dần, Khoa còn gọi điện về nhà, nhờ gia đình gom thêm mì gói, nước uống, nhu yếu phẩm gửi gấp ra vùng lũ.

Khi nước ở Khánh Hòa vừa rút bớt, nghe tin nhiều người dân ở Phú Yên còn mắc kẹt trên mái nhà, cả nhóm tiếp tục chở jetski lên xe bán tải lao đi ngay trong đêm.

Các tình nguyện viên ăn vội cơm hộp rồi lên đường.

Họ không chỉ cứu người khỏi dòng nước dữ. Họ còn chở theo hy vọng cho những gia đình đang tuyệt vọng giữa thiên tai.

Dấn thân vô điều kiện

Sau hơn nửa tháng vật lộn với nước lũ, đôi bàn tay của Khoa và đồng đội đều “nở” trắng vì ngâm nước quá lâu. Khuôn mặt sạm đi vì thức trắng nhiều đêm liên tiếp.

Bàn tay của các tình nguyện viên đều "nở hoa" vì ngâm lâu trong nước lũ.

Nhiều người gọi anh và các tình nguyện viên là “anh hùng”. Thậm chí khi nhận quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Khoa nhắn tin dặn: "Anh viết cho bốn đồng đội của Khoa thôi đừng nêu tên Khoa, toàn bà con mình không, thấy thương lắm chứ anh hùng gì đâu. Ai có điều kiện, có sức khỏe cũng phải lao xuống cứu giúp đồng bào thôi”.

Có lẽ chính sự mộc mạc ấy khiến câu chuyện của nhóm tình nguyện viên càng lay động lòng người.

Hàng trăm người đã được cứu sống từ sự dấn thân của các 'chiến binh jetski".

Tấm bằng khen hôm nay có thể đến sau nhiều tháng, nhưng đó không chỉ là phần thưởng dành cho vài cá nhân. Đó còn là sự ghi nhận cho những con người đã tự nguyện lấy tiền túi, phương tiện, thời gian và cả sự an nguy của bản thân để đổi lấy sự sống cho đồng bào giữa thiên tai dữ dội.

Giữa những ngày nước lũ từng phủ kín nhiều miền quê, chính những con người bình dị như Trương Minh Khoa và các bạn đã khiến người ta tin rằng: trong khoảnh khắc hiểm nguy nhất, tình đồng bào vẫn luôn là chiếc phao cứu sinh lớn nhất.