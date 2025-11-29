Lâm Đồng: Sẽ khen thưởng anh Trương Minh Khoa và nhóm tình nguyện viên 29/11/2025 14:27

(PLO)- Nhóm tình nguyện viên do anh Trương Minh Khoa thành lập đã có nhiều ngày dầm mình dùng jetski cứu cả ngàn người ở Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Ngày 29-11, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đang lập hồ sơ và thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho anh Trương Minh Khoa và nhóm tình nguyện viên tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng do đã có hành động dũng cảm giúp đỡ, hỗ trợ nhiều người trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.

Nhóm tình nguyện viên khi vừa đặt chân đến Khánh Hòa đêm 20-11.

Theo đó, từ cuối tháng 10-2025, khi lũ lụt bất ngờ đổ về gây ngập lụt khu vực Hàm Thuận, Hàm Thắng, anh Trương Minh Khoa đã không chần chừ cùng với khoảng 20 trái tim nóng bỏng khác, tự phát thành lập một đội tình nguyện viên, biến những chiếc ca nô và jetski vốn là phương tiện giải trí thành phương tiện cứu sinh.

Nhóm của anh đã có mặt khắp nơi từ Phan Thiết, Hàm Thuận Nam đến nửa đêm 1-11 khi xảy ra thảm kịch vỡ hồ trên núi Tân Lai ở Tuy Phong…

Ngoài dùng ca nô, jetski len lỏi khắp nơi để cứu người, nhóm của Trương Minh Khoa còn kêu gọi, quyên góp và trực tiếp vận chuyển nhiều lương thực, nước uống, quần áo cho những gia đình còn bị cô lập trong lũ lụt.

Khoa cùng chiếc jetski len lỏi khắp nơi ở Phú Yên để cứu người.

Chiều 20-11, khi lũ lớn bất ngờ đổ về tràn ngập khu vực tỉnh Khánh Hòa, ngay lập tức Trương Minh Khoa và những người bạn tình nguyện viên mang theo 5 ô tô bán tải và 3 chiếc jetski lên đường.

23 giờ 30 đêm 20-11, ngay khi vừa chạm chân đến tâm lũ, gần 20 tình nguyện viên đã lập tức hạ thủy ba chiếc jetski - những phương tiện hiện đại và cơ động xuống dòng nước cuồn cuộn.

Với kinh nghiệm từ những đợt cứu hộ trước ở Bình Thuận và một kế hoạch tác chiến khoanh vùng được vạch sẵn, họ đã biến tốc độ thành sức mạnh. Ba chiếc jetski rẽ sóng theo ba hướng, kết nối chặt chẽ bằng bộ đàm, cùng với ánh đèn pin loang loáng rọi xuyên màn đêm dày đặc.

Từ nửa đêm 20-11 đến trưa 21-11, phép màu đã xảy ra khi nhóm tình nguyện viên này đã cứu thành công gần 300 người dân đưa về nơi an toàn. Một con số kỷ lục.

Vội vã ăn cơm hộp rồi vội vã lao vào dòng lũ dữ cứu đồng bào.

Hơn 10 giờ đồng hồ dầm mình trong nước lũ; hơn 1.000 tin nhắn cầu cứu trong đêm, không một tin nhắn nào bị bỏ lại để đổi lấy gần 300 nụ cười giữa dòng nước dữ. Nhóm của Trương Minh Khoa đã làm nên kỳ tích tuyệt vời giữa tâm lũ.

Không dừng lại ở đó, hôm sau nhóm tình nguyện viên đã có mặt tại xã Diên Điền, Khánh Hòa, tiếp tục len lỏi khắp nơi để cứu người.

Ngày 22-11, khi nước lũ ở Khánh Hòa đang bắt đầu rút, nghe tin nhiều người dân ở khu vực Phú Yên (Đắk Lắk) còn ngồi trên mái nhà cầu cứu, nhóm của Khoa tiếp tục đưa jetski lên ô tô đến với bà con Phú Yên.

Mỗi chuyến ca nô, mỗi lần lặn ngụp, không chỉ là cứu một sinh mạng, mà là trao lại hy vọng cho cả một gia đình, một dòng họ.

Khi nước rút dần và không còn tiếng kêu cứu khẩn cấp nào nữa, người ta ngỡ Khoa và nhóm bạn sẽ về nhà để nghỉ ngơi sau hơn nửa tháng vật lộn với tử thần. Nhưng không, họ quyết định ở lại.

Bàn tay của Khoa không cầm chặt được bộ đàm vì nhiều ngày ngâm trong nước lũ.

Lòng trắc ẩn không cho phép họ rời đi khi đồng bào vẫn còn kẹt lại, đói khát. Những chiếc ca nô, jetski lại tiếp tục chở từng thùng mì, từng chai nước, mang hơi ấm và sự sống đến cho những người bị cô lập.

Để duy trì những chuyến đi này, nhóm Trương Minh Khoa đã cùng nhau bỏ tiền túi hơn 80 triệu đồng để trang trải chi phí xăng dầu và vận hành cho cả đoàn. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai này còn gọi điện về nhà, khẩn thiết nhờ gia đình hỗ trợ, quyên góp thêm hàng hóa, nhu yếu phẩm để kịp thời chuyển ra cứu giúp bà con Khánh Hòa, Phú Yên. Đó không chỉ là chi phí, đó mà là trái tim của sự sẻ chia.

Nhìn bàn tay Khoa "nở” ra do ngâm lâu trong nước khi cầm bộ đàm mới thấy rõ sức chịu đựng và dấn thân vô điều kiện của nhóm tình nguyện viên này.

Nhiều người gọi Khoa và những tình nguyện viên là "anh hùng", nhưng Khoa chỉ gạt đi, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía đồng bào: "Toàn là bà con mình không, thấy thương lắm chứ anh hùng gì đâu. Ai có điều kiện, sức khỏe cũng phải lao xuống cứu giúp hỗ trợ đồng bào thôi!".

Có thể, Khoa và nhóm bạn không muốn nhận danh xưng “anh hùng”, và động thái mới nhất của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng chính là sự ghi nhận, tôn vinh họ, những người đã dấn thân vô điều kiện vì nghĩa đồng bào…