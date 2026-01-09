Cận cảnh tài xế xe khách bấm điện thoại khi lái xe gây va chạm với xe tải 09/01/2026 10:34

(PLO)- Tài xế xe khách vừa điều khiển xe vừa buông tay lái để cầm điện thoại khiến chiếc xe khách mất lái, va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Tài xế xe khách vừa điều khiển xe vừa buông tay lái để cầm điện thoại, chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, “hú vía” vì tình huống xảy ra bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần bên phải sau va chạm.

Đáng chú ý, chiếc xe khách trong clip được cho là cùng hãng xe HH với tài xếtừng có hành vi rượt đuổi xe tải vào tối 7-1, khiến hành khách trên xe hoảng loạn.