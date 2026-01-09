Đẩy xe rùa qua đường, cụ ông 76 tuổi tử vong sau va chạm ô tô 09/01/2026 10:15

(PLO)- Trong lúc đẩy xe rùa qua tỉnh lộ 824 lúc rạng sáng ngày 9-1, cụ ông 76 tuổi đã va chạm với ô tô 7 chỗ, bị thương nặng và tử vong, công an đang điều tra.

Sáng ngày 9-1, lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h53 phút cùng ngày, trên tuyến đường tỉnh 824, đoạn qua ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh, ô tô biển khiểm soát 62LD-005... do anh C.J (46 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển đã xảy ra va chạm với ông NVP (76 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) khi ông này đang đẩy xe rùa qua đường.

Chiếc ô tô hư hỏng phần bên trái xe sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến ông NVP bị thương khá nặng, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong không lâu sau đó.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành bảo vệ hiện trường, ghi nhận dấu vết và lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan.