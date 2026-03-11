Clip xe tải bốc cháy, tài xế lùi ô tô xuống mương nước để dập lửa 11/03/2026 21:43

Ngày 11-3, thông tin từ Công an phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải chở hàng. Tuy nhiên, tài xế đã kịp thời lùi xe xuống mương nước ven đường để chữa cháy.

Xe tải bất ngờ bốc cháy. Ảnh chụp màn hình

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe tải 78C-061.89 (chưa rõ người điều khiển), chở cám gia súc lưu thông trên tuyến quốc lộ 29. Khi xe di chuyển qua địa bàn khu phố Phú Đa (phường Đông Hòa) thì phần thùng xe bốc cháy dữ dội.

Trước sự cố, tài xế lo sợ ngọn lửa bùng phát sẽ thiêu trụi toàn bộ tài sản và xe nên đã nhanh trí lùi xe tải xuống mương nước bên đường.

Video xe tải bất ngờ bốc cháy, tài xế lùi xe xuống mương nước ven đường

Phát hiện vụ việc, nhiều người gần đó đã lao tới, hỗ trợ múc nước dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy khiến xe tải bị hư hỏng phần thùng xe, một số hàng hóa bị thiêu cháy. Tuy nhiên, riêng phần cabin xe may mắn không bị ảnh hưởng.

Clip về vụ cháy nói trên cũng được một số người quay lại, đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người khen ngợi tài xế nhanh trí, đưa ra phản ứng kịp thời để hạn chế thiệt hại trước sự cố bất ngờ. Cũng có nhiều bình luận bày tỏ sự cảm kích đối với người dân địa phương vì họ không ngại nguy hiểm, nhiệt tình giúp tài xế dập lửa.