CSGT TP.HCM xử phạt tài xế ô tô gắn thêm đèn chiếu sáng hai bên thành xe 11/03/2026 11:08

(PLO)- Tài xế ô tô ở TP.HCM bị CSGT lập biên bản, xử phạt 1,5 triệu đồng vì tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng hai bên thành xe, ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện khác khi lưu thông.

Ngày 11-3, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô vì tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng hai bên thành xe, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

CSGT TP.HCM xử phạt tài xế ô tô gắn thêm đèn chiếu sáng hai bên thành xe.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2026, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh ô tô con biển số 50E-677... lưu thông trên đường Xuân Hồng, hướng ra đường Trường Chinh (khu vực Ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, TP.HCM) vào khoảng 20 giờ.

Qua hình ảnh, chiếc xe này được lắp thêm hai đèn chiếu sáng ở hai bên thành xe, phía dưới gương chiếu hậu, phát ra ánh sáng mạnh làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông xung quanh.

Hình ảnh ghi lại xe ô tô rọi đèn ngược phía sau, làm ảnh hưởng quá trình tham gia giao thông của các phương tiện phía sau. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 7-3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhanh chóng xác minh và gửi thông báo mời chủ phương tiện đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông TVH (56 tuổi, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) được xác định là chủ phương tiện đồng thời là người điều khiển ô tô vào thời điểm clip ghi nhận.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H về hành vi “lắp thêm đèn ở hai bên thành xe” theo Nghị định 168/2024 của Chính phủ.

Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 1,5 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện, tháo bỏ các thiết bị lắp thêm không đúng quy định.

Ông H sau đó đã thừa nhận vi phạm, chủ động tháo bỏ hai đèn chiếu sáng lắp thêm và cam kết không tái phạm.

Nam tài xế làm việc với cơ quan công an. Ảnh: PC08

Theo PC08, tình trạng phương tiện sử dụng đèn tự chế có cường độ sáng lớn vẫn diễn ra khá phổ biến, từ xe máy, ô tô con đến xe tải, xe khách… không chỉ trên quốc lộ mà còn tại nhiều tuyến đường trong khu dân cư, đô thị.

Việc lắp đặt các loại đèn không đúng quy chuẩn có thể gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về kỹ thuật của xe khi tham gia giao thông, không tự ý lắp thêm thiết bị chiếu sáng trái quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.