Sập la phông khi thi công máy lạnh, 4 công nhân rơi xuống đất, 1 người tử vong 08/03/2026 11:57

(PLO)- Trong lúc thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh tại nhà kho trong khu công nghiệp Sóng Thần, TP.HCM phần la phông bất ngờ sập khiến 4 công nhân rơi từ độ cao hơn 10 m xuống đất khiến một người tử vong, ba người bị thương.

Ngày 8-3, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà kho của Công ty Schenker trong khu công nghiệp Sóng Thần, khiến một người tử vong và ba người bị thương.

Sập la phông khi thi công máy lạnh, 4 công nhân rơi xuống đất, 1 người tử vong. Ảnh: CTV

Nạn nhân tử vong được xác định là anh NTQT (31 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 7-3, nhiều nhân viên đang làm việc tại nhà kho của Công ty Schenker trên đường số 8, khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An, TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng động lớn.

Khi chạy đến kiểm tra, phát hiện bốn người đàn ông nằm bất động dưới nền nhà kho.

Nhân viên y tế cùng xe cứu thương nhanh chóng có mặt để kiểm tra. Tuy nhiên, một nạn nhân đã tử vong tại chỗ, ba người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các mức độ chấn thương khác nhau.

Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, bốn nạn nhân được thuê đến thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh tại nhà kho. Trong lúc đứng làm việc trên cao, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả bốn người rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 m.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.