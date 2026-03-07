Thông tin du khách bị sát hại ở Nha Trang là không chính xác 07/03/2026 14:02

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa bác bỏ thông tin nạn nhân trong vụ án xảy ra ở phường Tây Nha Trang là khách du lịch.

Ngày 7-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Thiều Hoài Bảo (16 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) và Nguyễn Uy Vũ (17 tuổi, ngụ phường Nha Trang) về hành vi giết người.

Đây là vụ án gây hoang mang dư luận vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Sau khi vụ án xảy ra, nhiều thông tin lan truyền cho rằng nạn nhân là du khách, bị sát hại khi đến Nha Trang du lịch.

Cảnh sát đưa hai nghi phạm đến hiện trường vụ án. Ảnh: TP

Trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay thông tin nạn nhân là khách du lịch hoàn toàn không chính xác.

Cụ thể, nạn nhân trong vụ án là anh PVC (29 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang).

Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Chỉ lựa chọn các nguồn tin chính thống, không đăng tải hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 5-3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm tử vong trên đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang nên báo lực lượng chức năng.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân bị sát hại với vết thương chí mạng ở vùng cổ gây mất máu cấp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Tây Nha Trang, các đơn vị chức năng triển khai biện pháp nghiệp vụ, truy xét nghi phạm gây án.

Đến khoảng 4 giờ ngày 6-3, lực lượng công an bắt giữ Trần Thiều Hoài Bảo và Nguyễn Uy Vũ.

Bước đầu hai nghi phạm khai khoảng 1 giờ 35 phút ngày 5-3, khi đang chạy xe máy dọc đường Lương Định Của thì thấy anh PVC đang đi bộ ngược chiều nên quay xe lại xin tiền.

Khi anh C từ chối, Bảo lấy một con dao thủ sẵn đâm người này tử vong, sau đó cả hai bỏ trốn.