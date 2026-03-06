ACV thông tin chính thức về việc Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt bị bắt 06/03/2026 11:35

(PLO)- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội liên quan đến việc bắt giữ lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, ACV cho biết ngày 4-3 doanh nghiệp nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Hai ông bị bắt về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Trước đó, cuối tháng 2 ACV đã thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, được bổ nhiệm kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25-2 cho đến khi có quyết định mới.

Ông Nguyễn Tiến Việt (bên trái) và ông Vũ Thế Phiệt.

Trước khi thay đổi, vị trí người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, ACV cũng ký quyết định giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, thay ông Nguyễn Tiến Việt phụ trách Ban điều hành ACV kể từ ngày 2-2. Hiện ACV chưa có tổng giám đốc, vì vậy ông Hùng đang phụ trách điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng thời gian này, một số doanh nghiệp xây dựng tham gia các dự án lớn ở dự án sân bay Long Thành cũng có thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) – nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành – đã công bố miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới từ ngày 13-2. Doanh nghiệp không nêu lý do miễn nhiệm.

Sau đó, HĐQT Vinaconex bầu ông Trần Đình Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tuấn là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Vinaconex.

Ngoài vai trò tại Vinaconex, ông Tuấn hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Pacific Holdings – cổ đông lớn nhất của Vinaconex với tỉ lệ sở hữu hơn 45% vốn điều lệ.

Một nhà thầu khác trong liên danh Vietur là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Newtecons cũng thay đổi nhân sự cấp cao. Vị trí Tổng giám đốc được chuyển từ ông Võ Thanh Liêm sang ông Nguyễn Quang Thụy. Ông Thụy đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) cũng bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong làm thành viên HĐQT, đồng thời miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Huấn theo nguyện vọng cá nhân.