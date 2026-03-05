Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải bảo vệ người dám đột phá vì lợi ích chung 05/03/2026 21:44

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải bảo đảm nghiêm minh, xử lý sai phạm không có vùng cấm, đồng thời phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.

Chiều 5-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chuyển mạnh kiểm tra, giám sát sang phòng ngừa từ sớm

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngay sau Đại hội XIV đã khẩn trương tham mưu xây dựng, sửa đổi các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời khẩn trương triển khai ba đề án báo cáo Bộ Chính trị xem xét, trình Hội nghị Trung ương hai khóa XIV.

Các đề án này bao gồm: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 14 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; và dự thảo Quy định thay thế Quy định 296 về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Định hướng hoàn thiện các văn bản, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát để nâng tầm chiến lược các văn bản, bổ sung những quan điểm, nội dung mới phù hợp với thực tiễn trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị quyết và Quy định trước đây.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải được đặt trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nâng cao quản trị quốc gia và thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đề ra tại Đại hội XIV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kiểm tra, giám sát vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng, vừa là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự bảo vệ và hoàn thiện; đồng thời là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ cương, bảo đảm đường lối của Đảng được thực thi hiệu quả.

Ngôn ngữ nghị quyết phải rõ quan điểm, mang thông điệp chính trị mạnh mẽ, các quy định phải cụ thể, khả thi, tránh chung chung nhằm bảo đảm thống nhất tư tưởng và hành động trong giai đoạn tới.

Về nội dung cụ thể, Tổng Bí thư đề nghị chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành để phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm. Việc giám sát cần được mở rộng nhằm bảo đảm tất cả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Kiên quyết xử lý sai phạm, bảo vệ người dám đột phá

Tổng Bí thư yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải bảo đảm vừa nghiêm minh, vừa kiến tạo; kiên quyết xử lý sai phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, song phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việc thi hành kỷ luật Đảng phải thực sự chuẩn mực, công tâm, không máy móc hay cứng nhắc, tuyệt đối không để tạo ra tâm lý "an toàn là trên hết" dẫn đến tình trạng không dám quyết, không dám làm, làm chậm nhịp phát triển của đất nước.

Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực ngay trong chính công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm mọi hoạt động đều diễn ra khách quan, minh bạch và đúng nguyên tắc.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, từng chi bộ và đảng viên. Kiểm tra, giám sát không phải là việc riêng của Ủy ban Kiểm tra các cấp mà mỗi cấp ủy phải coi đây là trách nhiệm chính trị quan trọng, chủ động xây dựng chương trình sát thực tiễn, không khoán trắng hay đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan kiểm tra.

Chi bộ với tư cách là nền tảng của Đảng phải là nơi thực hiện giám sát thường xuyên, gần gũi và trực tiếp nhất đối với cán bộ, đảng viên để ngăn chặn từ sớm mọi biểu hiện suy thoái. Từng đảng viên cũng có trách nhiệm tham gia giám sát, quán triệt tinh thần toàn Đảng cùng làm công tác kiểm tra, giám sát.

Một định hướng quan trọng khác được Tổng Bí thư nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước.

Kết luận kiểm tra của Đảng phải là căn cứ quan trọng để các cơ quan Nhà nước xem xét trách nhiệm hành chính, pháp lý khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngược lại, kết quả từ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra phải được chuyển kịp thời cho tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của tổ chức, đảng viên.

Tổng Bí thư chỉ đạo việc xây dựng Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát.