Việt Nam không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng

(PLO)- Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Ngày 5-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc bảo đảm các hoạt động thương mại, kinh tế và an ninh năng lượng của Việt Nam trước diễn biến căng thẳng nghiêm trọng hiện nay tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các Hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, Hiệp hội ngành hàng theo dõi sát diễn biến tình hình, thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để thông tin cập nhật đến các hội viên nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, phương án tổ chức xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa, tránh để phát sinh ùn tắc và giảm thiểu các tác động tiêu cực do xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay.

Các cơ quan chức năng trong nước đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời cập nhật thông tin về diễn biến tại khu vực để trao đổi với các Hiệp hội, nghiên cứu tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để có khả năng chủ động ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

Ngày 4-3-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Tổ công tác sẽ triển khai nghiên cứu để đưa ra các phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng.

Là thành viên Tổ công tác, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.